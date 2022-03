Hannover

Die niedersächsischen Kommunen fordern von Land und Bund mehr Geld für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und eine zentrale Steuerung der Verteilung. Der Präsident des Niedersächsischen Städtetags, Frank Klingebiel, mahnte schnelles Handeln an. „Jetzt ist die Stunde, die Weichen richtig zu stellen“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch bei einer Städtetagsversammlung in Hannover. Die Landesregierung zeigte Verständnis für Forderungen, machte aber keine Zusagen.

Städtetag fordert mehr Geld

„Wir benötigen viel Geld für die Teilhabe und Integration der ukrainischen Flüchtlinge“, sagte der frisch gewählte Verbandspräsident Klingebiel. „Um es mal ganz platt zu sagen: Wenn der Feind vor der Tür steht und die Panzer rollen, gibt es eigentlich nur noch eine Priorität.“ Der Oberbürgermeister von Salzgitter fordert, die Aufnahmepauschale von rund 12.000 Euro pro Flüchtling und Jahr zu erhöhen. Diese Summe reiche etwa mit Blick auf gestiegene Mieten nicht mehr aus.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach bei der Verbandsversammlung von einer „gemeinsamen Herausforderung“ für Land und Kommunen. „Wir wissen noch nicht genau, was da auf uns zukommen wird.“ Weil ging aber nicht auf die konkreten Forderungen von Klingebiel ein. Er sei beeindruckt von der Haltung der Flüchtlinge, die zwar so schnell wie möglich in ihr Herkunftsland zurückkehren wollten, bis dahin aber schon jetzt Schul- und Arbeitsplätze suchten. „Das ist eine Haltung, da kann man nur den Hut ziehen, gemessen am Verlust der Heimat, unter dessen Eindruck diese Menschen gerade stehen“, sagte Weil.

Onay: Kommunen schaffen das nicht alleine

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zeigte sich in seiner Rede zuversichtlich. „Ich bin mir sehr sicher: Wir schaffen das.“ Daraus dürfe aber nicht werden: „Die Kommunen schaffen das schon.“ Onay forderte einen Schulterschluss von Bund, Ländern und Kommunen bei der Flüchtlingsaufnahme. „Es ist so falsch, dass ein Kind 60 Stunden um sein Leben laufen muss, um dann erst in Hannover zur Ruhe zu kommen“, sagte Onay mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Klingebiel wies darauf hin, dass die Zuwanderung aus der Ukraine anders erfolge als die Flüchtlingsaufnahme von Syrern, Irakern und Afghanen 2015. Viele Flüchtlinge reisten mit der Bahn und einem 90-Tage-Visum ein und kämen bei Verwandten unter. Außerdem handele es sich überwiegend um Frauen, Kinder und ältere Menschen. „Mittel- und langfristig brauchen wir aber auch diesmal eine zentrale Steuerung der Flüchtlingsaufnahme“, sagte er.

Herausforderung für Schulen und Kitas

Klingebiel sieht besonders große Herausforderungen bei der Betreuung und Beschulung von Kindern. „Wenn jetzt Hunderttausende Menschen nach Niedersachsen strömen, müssen wir uns von den geltenden Klassen- und Gruppengrößen und vom geltenden Fachkraft-Kind-Schlüssel verabschieden.“ Auch räumliche Vorgaben würden in den Kindertagesstätten und Schulen nicht mehr erfüllt werden können. „In einigen Kindertagesstätten und Schulen können wir noch zusammenrücken, in anderen nicht mehr“, sagte Klingebiel.

Städtetagsvizepräsident Jürgen Krogmann (SPD) erklärte, dass in den Kommunen zügig Strukturen für die Flüchtlingsaufnahmen geschaffen werden müssten. „Wir müssen uns wieder komplett neu aufstellen“, sagte der Oberbürgermeister von Oldenburg. „Uns stehen ernste Zeiten bevor.“

Von Marco Seng