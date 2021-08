Hannover

Am Tag der Kommunalwahlen (12. September) sind rund 6,5 Millionen Niedersachsen dazu aufgerufen, nicht nur die Parlamente in ihren Städten, Gemeinden und Kreisen, sondern auch zahlreiche Landräte und Bürgermeister zu wählen. Dabei geht es vor allem um die Politik vor der eigenen Haustüre. Doch ein politisches Großereignis ragt in den kommunalen Wahlkampf herein: Nur zwei Wochen später, am 26. September, wird der Bundestag gewählt.

„Das Besondere an dieser Kommunalwahl ist die Nähe zur Bundestagswahl“, sagt die Politikwissenschaftlerin Christina-Marie Juen an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Das bringe durchaus Vorteile: Man sehe viel mehr Wahlplakate als bei anderen Kommunalwahlen und würde im Alltag stärker mit Politik konfrontiert.

Das könne dazu führen, dass die Aufmerksamkeit der Wählerinnen und Wähler stärker auf die Politik gelenkt werde. „Was die Bundestagswahl schafft, ist ein politisches Klima herzustellen“, so Juen.

Einfluss der Bundespolitik ist da

Dennoch sei der Parteienwettbewerb auf kommunaler Ebene ein ganz anderer als im Bund. Es gebe viele Parteien, die auf nationaler Ebene nicht anträten, und unabhängige Wählergemeinschaften, die in den Kommunen eine große Rolle spielten. „Jede Kommune ist wie ein eigenes kleines politisches System mit einer Problemlage für sich.“ Auch der Fokus auf die Kandidatinnen und Kandidaten sei vor Ort ein noch stärkerer.

Am 12. September finden in elf Städten Oberbürgermeisterwahlen statt. In 21 Landkreisen werden Landräte und in der Region Hannover ein Regionspräsident gewählt. Rund 375.000 Menschen wählen zum ersten Mal. Anders als bei Bundes- und Landtagswahlen dürfen auch schon junge Leute ab 16 Jahren abstimmen.

Ganz zu trennen ist die Bundespolitik von den Wahlen in den Städten, Kreisen und Gemeinden nach Ansicht der Politikwissenschaftlerin Juen aber nicht. Gerade bei den großen Parteien gebe es oft das Phänomen, dass sich deren Beliebtheit im Bund auch in den Ergebnissen von Kommunalwahlen widerspiegelten - oder sie andererseits bei Kommunalwahlen „abgestraft“ würden, wenn die Wähler mit der Politik und den Kandidaten auf Bundesebene unzufrieden seien.

Nur ein bedingter Stimmungstest

Ein Stimmungstest für den Bund seien die Kommunalwahlen in Niedersachsen deshalb nur bedingt. Mehr als eine Tendenz könne man aus den niedersächsischen Ergebnissen für die Bundestagswahl nicht ablesen, resümiert Juen. Andersrum könnte die Bundestagswahl den Kommunalwahlen helfen, die Wahlbeteiligung in den Kommunen anzukurbeln, wo sie traditionell eher niedrig ist.

Vielerorts sind die Wahlbenachrichtigungen von den Kommunen bereits versendet worden. Der späteste Termin für die Benachrichtigung ist der 22. August. Eine Wahlentscheidungshilfe in mehr als 400 Kommunen bietet die Online-Plattform „Voto“, die ähnlich wie der von den Landtags- und Bundestagswahlen bekannte Wahl-O-Mat funktioniert: Nutzer geben ihre Position zu verschiedenen Thesen ein und können dann ihre Positionen mit denen der lokal antretenden Parteien und Wählergemeinschaften vergleichen.

