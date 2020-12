Hannover

Angesichts der noch immer hohen Corona-Neuinfektionen kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Dienstag in Hannover an, dass die Schulen nach den Weihnachtsferien flächendeckend in das Szenario B wechseln – das betrifft die Jahrgänge fünf bis zwölf. Der Abiturjahrgang ist ausgenommen, für ihn gilt die Präsenzpflicht.

Grant Hendrik Tonne ( SPD) betonte: „Wir erhöhen damit präventiv die Schutzvorkehrungen im Schulbereich und ziehen drei Wochen Sicherheitspuffer ein.“ Dieser Schritt sei angezeigt, weil man Anfang des neuen Jahres nicht verlässlich wisse, wie sich die Kontaktbeschränkungen auf die Neuinfektionen auswirken. Daneben könne das Bild verzerrt sein, da während der Feiertage weniger getestet werden könne.

Szenario B gilt bis zum 31. Januar 2021

Ausgenommen von der Regel sind Grundschüler. Sie sollen weiterhin im Szenario A unterrichtet werden. Allerdings wird die Maskenpflicht auf den Unterricht ausgeweitet. Sollte es allerdings zu einem Infektionsfall an einer Grundschule kommen, wechselt diese automatisch ins Wechselmodell und bleibt dort für zwei Wochen. Das Szenario B an den weiterführenden Schulen soll bis zum 31. Januar 2021 gelten.

Mit Beginn des neuen Schuljahres will der Kultusminister wieder auf lokale Entscheidungen setzen. „Wir sehen schon heute, dass es große Unterschiede in den Regionen in Niedersachsen gibt“, begründete er den Kurs.

Kultusministerium will Inzidenz überprüfen

In den kommenden Wochen werde man sich aber damit befassen, die Staffelung der Inzidenzwerte zu überprüfen. Auch das Szenario C, also die Schulschließung, soll besser ausformuliert werden und mit konkreten Inzidenzen hinterlegt werden. Die Pläne sollen Anfang des Jahres vorgestellt werden.

Grant Hendrik Tonne betonte, dass es darum gehe, „Planbarkeit für die Schulen“ herzustellen. „Die Leitlinie ist und bleibt: So viel Bildung wie möglich, so viel Gesundheitsschutz wie nötig.“

Laura Pooth, Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, machte nach der Ankündigung deutlich: „Schulbeschäftigte, Eltern und Kinder haben diese Verlässlichkeit bitter nötig. Zumindest für die ersten Wochen im neuen Jahr kann nun etwas mehr Ruhe in die Schulen kommen.“ Sie forderte eine schnelle Entlastung der Lehrkräfte an Grundschulen. „Hier darf die Landesregierung nicht mehr wegschauen.“ Das neue Jahr dürfe nicht mit alten Problemen begonnen werden.

