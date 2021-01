Hannover

Ein Jahr ist es her, dass in Deutschland die erste Covid-19-Infektion festgestellt wurde. Seitdem ist die Landesregierung in Niedersachsen im Krisenmodus. Dabei schneidet sie nach Auffassung der Bildungsgewerkschaft GEW allerdings nicht gut ab. Pünktlich zur Zeugnisvergabe in Niedersachsen bekommt auch das Kabinett von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Noten.

GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth stellt fest: „Durch Corona wurde die Bildungsmisere sichtbarer denn je. Land, Bund und Kommunen spielen lieber ’Schwarzer Peter’ anstatt gemeinsam einen milliardenschweren Rettungsschirm für die Bildung zu schaffen.“ Sie fordert die rot-schwarze Landesregierung deswegen auf, mehr Geld aus dem Corona-Sondervermögen für den Bildungsbereich bereitzustellen.

Versetzung der Landesregierung gefährdet

Konkret geht es Laura Pooth darum, dass die Lehrkräfte durch die Krise überlastet seien. Hinzu komme, dass der Gesundheitsschutz der Pädagogen immer noch nicht flächendeckend gesichert sei. Die Leistungen des Kultusministeriums und des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur seien nicht ausreichend. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) sperre sich dagegen, zu investieren und spare lieber. Die rot-schwarze Landesregierung bekommt von der GEW deswegen den Eintrag „Versetzung gefährdet“. Laura Pooth ist überzeugt: „Es fehlt schlicht der politische Wille, die Mängel dauerhaft zu bekämpfen.“

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zog zu den Halbjahresferien ebenfalls Bilanz: „Die Dynamik im Pandemiegeschehen hat immer wieder Änderungen und Umsteuerungen notwendig gemacht, bisweilen auch sehr kurzfristig. Das stellt die Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen und alle an Schule Beschäftigten, aber auch die Schülerinnen und Schüler selbst sowie ihre Erziehungsberechtigten vor enorme Aufgaben.“ Er sei sich dessen sehr bewusst. Dennoch sei es richtig, Unterricht unter Corona-Bedingungen möglich zu machen.

Nur wenige Schüler vom Präsenzunterricht befreit

Derzeit besuchen 87 Prozent der Schüler, die im Wechsel beschult werden, die Schulen. 13 Prozent haben sich vom Präsenzunterricht befreien lassen. Grant Hendrik Tonne ist sich deshalb sicher: „Die hohe Teilnahmequote am Szenario B, die sich den Rückmeldungen von 2410 Schulen entnehmen lässt, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht als sicher angesehen wird und den Kindern gut tut.“

Mit Blick auf das zweite Halbjahr betonte er, dass es darum gehen werde, die Folgen des Shutdowns für Kinder und Jugendliche in den Blick zu nehmen. Daneben will der Kultusminister an dem Kurs festhalten, Abschlussjahrgängen die Prüfungen zu ermöglichen. Durch Verschlankung der Lehrpläne bestehe dafür eine gute Basis.

Wie es ab dem 15. Februar an den Schulen in Niedersachsen weitergeht, ist noch offen. Bund und Länder wollen Anfang Februar über die weitere Corona-Strategie beraten, dann werden auch Entscheidungen für den Bildungsbereich erwartet.

Von Mandy Sarti