Jagd eingestellt: Rodewalder Rüde muss nicht sterben

Der Rodewalder Rüde muss nicht sterben. Nachdem die Landesregierung monatelang nach dem Wolf aus Nienburg gesucht hat, um ihn zu töten, läuft nun die Ausnahmegenehmigung für die Entnahme des Rüdens aus.

„Es hat sich gezeigt, dass das Bundesnaturschutzgesetz in seiner bisherigen Form untauglich war, Problemen mit bestimmten Wölfen zu begegnen. Es hat uns gezwungen, einen Wolf um jeden Preis zu individualisieren, was vollkommen realitätsfern war“, sagte Umweltminister Olaf Lies ( SPD) am Mittwoch. Zur Entnahme hat das Land einen ausländischen Fallensteller engagiert. Allerdings blieb seine Arbeit ohne Erfolg.

Lies hofft nun, dass die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes die Situation erleichtert: „Wo Wölfe einen ausreichenden Schutz überwinden, kann eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden. Beim Abschuss ist jetzt aber keine Individualisierung mehr notwendig.“ Mit der Regelung sei auch die Strafbarkeit von Jägern eindeutig geklärt.

Für den Rodewalder Rüden, der seit gut neun Monaten keine Nutztiere mehr gerissen hat, bedeutet das: Wenn das Tier weiter unauffällig bleibt, muss es auch in Zukunft nicht sterben. „Sobald er jedoch wieder beginnt, ausreichend geschützte Nutztiere zu reißen, würde unverzüglich eine neue Ausnahmegenehmigung auf den Weg gebracht“, erklärte der Umweltminister.

Tötung sorgte für emotionale Debatte

Die Tötung des Rodewalder Rüden hatte in den vergangenen Monaten das Land in Lager geteilt und zu einer emotionalen Debatte geführt. Auf der einen Seite standen die Weidetierhalter, die dringend den Tod des Wolfes forderten. Auf der anderen Tierschützer, die das Leben des Rüden vehement verteidigten.

Christian Meyer (Grüne) fordert schon seit Monaten, dass die Jagd auf das Tier beendet wird. „Es führt schon lange kein Weg mehr an dieser Entscheidung vorbei.“ Für Meyer geht es dabei aber weniger darum, dass das Tier nicht identifiziert werden kann, sondern darum, dass es seit Monaten unauffällig ist. „Der Wolf hat keine Nutztiere mehr gerissen. Damit ist die Begründung, er sei ein fortlaufendes Risiko für die Nutztiere hinfällig.“ Der Grüne fordert Minister Lies nun dazu auf, die Mittel in eine Weidetierprämie zu investieren. Es müsse den Nutztierhaltern geholfen werden, dazu gehöre auch, die ausstehenden Anträge zu bearbeiten.

Um das Tier aus dem Verkehr zu ziehen, hat das Land seit November 2018 große Anstrengungen unternommen. So war das Team, das zur Entnahme des Wolfes beauftragt wurde und unter anderem aus Biologen, Tierärzten und Jagdeinschinhabern bestand, mehrere Tage im Revier des Wolfes unterwegs. Allein 2019 hat das Land für die Tötung dieses einzelnen Wolfes 85.452 Euro ausgegeben. Überdies wurden auch mehrfach Polizeibeamte der Polizeiinsprektion Nienburg und Göttingen hinzugezogen.

Von Mandy Sarti