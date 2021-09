Hannover

Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann hat das Ergebnis der Union bei der Bundestagswahl als „dramatisch schlecht“ bezeichnet. „Letztendlich gibt es hier überhaupt nichts zu beschönigen und beschwichtigen“, sagte er der Nachrichtenagentur dpa am Montagmorgen.

CDU Niedersachsen will kritische Wahlkampfanalyse

Eine Regierungsbildung hänge nun maßgeblich von Grünen und FDP ab. „Es wird sicherlich zur Regierungsbildung noch einige Zeit ins Land gehen, aber wir sollten realistisch bleiben: Wir haben die Wahl klar verloren“, sagte Althusmann. Die CDU müsse sich nun inhaltlich, organisatorisch und auch personell so aufstellen, dass sie in vier Jahren wieder einen klaren Regierungsauftrag bekomme.

Innerhalb der CDU in Niedersachsen werde man eine „sehr kritische Wahlkampfanalyse“ vornehmen, kündigte Althusmann an. Der Bundestrend sei hier „voll durchgeschlagen“. „Das ist sehr bitter, eine sehr schwierige Situation“, sagte er. Wenn man jedoch das Kommunalwahlergebnis von vor 14 Tagen hinzunehme, könne man sehen, dass sich die Situation in Niedersachsen mit Blick auf das kommende Jahr auch wieder in eine andere Richtung entwickeln könne.

Bei der Bundestagswahl in Niedersachsen ist die SPD mit deutlichen Zugewinnen die mit Abstand stärkste Kraft geworden. Bei der Wahl am Sonntag erreichten die Sozialdemokraten 33,1 Prozent der Zweitstimmen und verzeichneten damit im Vergleich zu 2017 einen Zugewinn von 5,7 Prozentpunkten. Die CDU wurde nach dem vorläufigen Endergebnis mit 24,2 Prozent auf Rang zwei verwiesen und erlitt Verluste von 10,7 Prozentpunkten. Am kräftigsten legten die Grünen zu, die mit 16,1 Prozent (plus 7,4) auf Platz drei landeten.

Von RND/lni