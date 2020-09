Die Bundespolizei führt seit den frühen Morgenstunden in fünf Bundesländern Durchsuchungen im Zusammenhang mit der illegalen Einschleusung von Arbeitskräften für die Fleischindustrie durch. Ein Schwerpunkt ist Niedersachsen.

Razzien wegen illegaler Leiharbeit in der Fleischindustrie

