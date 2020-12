Lüneburg

Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat das Feuerwerksverbot in der niedersächsischen Corona-Verordnung vorläufig außer Kraft gesetzt. Ein derart umfassendes Feuerwerksverbot sei als Infektionsschutzmaßnahme nicht notwendig, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Gerichts.

Im Vorfeld hatte eine Privatperson geklagt. Ihrer Ansicht nach sei ein Böllerverbot in ganz Niedersachsen unverhältnismäßig.

Von RND/dpa