Hannover

Nach dem Aus für Niedersachsens Pflegekammer bleiben Fragen offen. Wie lange wird es die Interessenvertretung noch geben? Wer ergreift nun künftig das Wort für die Pflegekräfte im Land? Und was passiert mit den 34 Beschäftigten der Kammer?

Ein Sprecher des SPD-geführten Sozialministeriums sagte am Dienstag im Gespräch mit der NP: „Wir bereiten den Gesetzentwurf vor.“ Allerdings müssten die Regierungsfraktionen erst die Einzelheiten diskutieren. Darunter falle auch, welche Mittel noch bereitgestellt werden müssen, um die Kosten der Kammer abzuwickeln. Das Land hatte für das laufende und kommende Jahr jeweils sechs Millionen Euro freigemacht. Darüber hinaus hat die Pflegekammer derzeit noch 3,4 Millionen Euro Schulden. Mit Blick auf die offenen Fragen sagt der Sprecher: „Das Ende der Kammer noch in diesem Jahr abzuwickeln, scheint schwierig. Wir wollen den Plan aber dennoch schnell umsetzen.“

Anzeige

„Entscheidung ist politisch bindend“

Uwe Schwarz, sozialpolitischer Sprecher der SPD, ist überzeugt: „Das ist der einzig konsequente Weg. Immerhin haben wir von Anfang an gesagt, dass das Ergebnis der Online-Befragung für uns politisch bindend ist.“ Dennoch macht er keinen Hehl daraus, dass er die Entscheidung bedauert. „ Niedersachsens Pflege hat sich damit ganz lange ausgeklinkt.“ In anderen Ländern werde die Kammer immerhin gerade eingeführt. „Eine öffentlich rechtliche Interessenvertretung wird es in unserem Land jetzt nicht mehr geben“, sagt er nach dem krachenden Scheitern der Kammer. Auch der Sprecher des Gesundheitsministeriums ist überzeugt: „Der Staat wird nicht mehr eingreifen. Die Pflegekräfte müssen sich nun selbst organisieren.“

Weitere NP+ Artikel

Ob das geschehen wird, ist unklar. Ebenso wie die Zukunft der 34 Beschäftigten der Kammer. Aus Regierungskreisen ist zu vernehmen, dass es keine konkreten Jobangebote geben werde – es sei denn, es biete sich eine offene Stelle für Verwaltungskräfte. Das Pflegepersonal werde angesichts des Personalmangels schnell einen neuen Job finden.

Von Mandy Sarti