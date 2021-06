Hannover

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mahnt in der Debatte um die Aufhebung der Maskenpflicht zur Vorsicht. „Das Virus ist weiterhin auch in Deutschland präsent, und wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen noch für Herausforderungen auf uns zukommen. Deswegen ist die Maskenpflicht insbesondere in Innenräumen und bei gleichzeitiger Anwesenheit von einer größeren Zahl von Personen nach wie vor wichtig.“ Zuvor hatte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) gefordert, dass die Länder die Maskenpflicht angesichts der sinkenden Covid-19-Neuinfektionen auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüfen.

Stephan Weil betonte, dass die Debatte einer differenzierten Betrachtung bedürfe, die man in Niedersachsen bereits vornehme. „Sicher gibt es Bereiche, in denen die Maske nicht mehr nötig sein wird, insbesondere bei Aktivitäten an der frischen Luft.“

CDU erwägt Aufhebung der Maskenpflicht

Der Koalitionspartner CDU sieht das allerdings etwas anders. Volker Meyer, sozialpolitischer Sprecher, sagt im Gespräch mit der NP: „Bei niedrigen Inzidenzen ist die Maskenpflicht nicht mehr verhältnismäßig.“ Er spricht sich deswegen für eine inzidenzbasierte Aufhebung der Regel aus – liege der Wert unter zehn, genüge es Abstand zu halten – auch in Innenräumen.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte gegenüber der „Bild am Sonntag“ gefordert, dass die Länder die Maskenpflicht auf ihre Notwendigkeit überprüfen. „Die Verantwortlichen in den Ländern müssen laufend genau prüfen, ob und wo eine Maskenpflicht noch verhältnismäßig ist, wenn die Inzidenzzahlen niedrig sind und weiter sinken.“ Dies gelte auch für Schulen, Kinder und Jugendliche seien besonders von der Regel betroffen.

Vize-Bundestagspräsident Wolfgang Kubicki (FDP) ging noch weiter: Er sprach sich für eine komplette Aufhebung der Maskenpflicht aus. „Bei einer klaren Inzidenz unter 35 darf der Staat gar keine Grundrechte pauschal für alle Bürger einschränken“, sagte er der Zeitung.

In Niedersachsen sieht man das allerdings kritischer. Susanne Schütz (FDP) fordert vielmehr eine differenzierte Abstufung zwischen drinnen und draußen. „Die Ansteckung ist im Freien wesentlich unwahrscheinlicher, die Maske kann dort schneller wegfallen.“ Sie gibt daneben auch zu bedenken, dass die Mund-Nasen-Bedeckung auch einen psychologischen Wert hat. „Viele Menschen fühlen sich durch sie geschützt und nehmen eher am Leben teil.“

Grüne: „Diskussion zum falschen Zeitpunkt“

Die Grünen hingegen halten die Forderung aus Berlin für verfrüht. Meta Janssen-Kucz macht im Gespräch mit der NP deutlich: „Die Diskussion findet zur falschen Zeit statt.“ Gerade dort, wo es eng ist, habe sich die Maske bewiesen. „Auch, wenn die Zahlen sinken, dürfen Maske und Abstand nicht vernachlässigt werden. Die Pandemie ist noch nicht vorbei.“ Zudem spricht sie sich dafür aus, zunächst die Kontaktbeschränkungen anzupassen. Die scharfen Einschnitte seien nicht kompatibel mit den weitreichenden Lockerungen.

Die Landesregierung diskutiert augenblicklich darüber, welche Lockerungen bei einer Inzidenz unter zehn möglich sind. Bisher ist diese Stufe nämlich nicht in der geltenden Verordnung verankert. In der vergangenen Woche hatte FDP-Chef Stefan Birkner bereits deutlich gemacht, dass diese Stufe möglichst schnell umgesetzt werden müsse. Grünen-Chefin Julia Willie Hamburg sieht das anders: Sorgfalt müsse vor Eile gelten. Es genüge, wenn die neue Verordnung die Stufe enthalten. „Die Landesregierung muss nun ein gutes Gesamtkonzept für Lockerungen aber auch mögliche Verschärfungen bei steigenden Zahlen vorlegen.“ Sie verweist zudem darauf, dass die Verbände und Kommunen ausreichend Zeit für Einwände bräuchten. Das aktuelle Regelwerk gilt bis zum 24. Juni.

Von Mandy Sarti