Der Lockdown in Deutschland wird bis zum 14. Februar verlängert. Dieser Schritt war absehbar, dennoch dauerten die Gespräche zwischen Bund und Ländern am Dienstag bis in den späten Abend. Es wurde gerungen und gestritten, vor allem das Thema Bildung trieb Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Regierungschefs der Länder um.

„Das waren gestern sehr lange und auch echt schwierige Gespräche. Wir haben sehr intensiv miteinander diskutiert“, machte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Mittwochmorgen in Hannover deutlich. Die allgemeine Stimmung der Bevölkerung, „die von einer gewissen Erschöpfung geprägt ist, kommt auch bei den Politikerinnen und Politikern an“. Dennoch sei er froh darüber, dass man einen gemeinsamen Kurs einschlage.

Verschärfte Maskenpflicht im Einzelhandel

Doch was gilt genau in Niedersachsen? Ab Montag will das Land die verschärfte Maskenpflicht umsetzen. Im öffentlichen Nahverkehr, im öffentlichen Raum, aber auch im Einzelhandel müssen dann entweder OP-Masken oder die teureren FFP2-Masken getragen werden. Für Personal in Alten- und Pflegeheimen gilt künftig FFP2-Masken-Pflicht.

Eine Ausgangssperre wurde nicht festgelegt. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) betonte, dass diese Entscheidung von den Kommunen getroffen werden müsse, sie wüssten, welche Maßnahmen am besten zum lokalen Infektionsgeschehen passten. „Damit haben wir in der Vergangenheit ausgesprochen gute Erfahrungen gemacht.“

Eine Homeoffice-Regel kann das Land nicht durchsetzen, deswegen sagte der Landeschef: „Ich begrüße es, dass jetzt einheitliche Regelungen auf Bundesebene dafür sorgen sollen, dass Homeoffice überall dort, wo es irgend möglich ist, zum Regelfall bei der Berufsausübung wird.“

Land rudert bei Teilöffnung der Grundschulen leicht zurück

Im Bildungsbereich haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, die bereits geltenden Regeln zu bestätigen, aber bei der Auslegung noch zurückhaltender zu agieren. Gerade dieses Thema hatte zu einer hitzigen Diskussion geführt. Angela Merkel sei während der Debatte wütend geworden, hieß es aus Teilnehmerkreisen. „Ich lasse mir nicht anhängen, dass ich Kinder quäle“, sagte sie wütend.

Niedersachsens GroKo hat sich deswegen darauf verständigt, zwar an der Teilöffnung der Grundschulen festzuhalten, aber die Präsenzpflicht auszusetzen. Eltern können ab sofort formlos beantragen, dass ihre Kinder bis zum 14. Februar von zu Hause lernen. Weil die Teilöffnung der Schulen in der vergangenen Woche in Berlin für Kritik gesorgt hatte, sicherte sich der Landeschef ab: „Das Vorgehen habe ich zur Diskussion gestellt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat signalisiert, dass wir uns damit innerhalb des vorgegebenen Korridors befinden.“

Künftig stichprobenartige Untersuchung auf Mutation

Ziel der Verschärfung ist es, die Mutation des Coronavirus einzudämmen. Ministerpräsident Stephan Weil verwies darauf, dass es derzeit keine validen Zahlen darüber gebe, wie stark die Virusvariante in Deutschland verbreitet sei. „Wir erwarten bis Ende des Monats belastbare Ergebnisse“, kündigte er an. Bis dahin sei es wichtig, Vorsorge walten zu lassen.

Um künftig einen besseren Überblick über die Mutation zu bekommen, soll verstärkt auf die Sequenzierung der Proben gesetzt werden. Bereits am Dienstagmittag hatte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs angekündigt, dass man daran arbeite, dass Verfahren stichprobenartig voranzutreiben. Denn „die neue Mutation führt zu einer deutlichen Zunahme der Geschwindigkeit". Experten gehen davon aus, dass sie zwischen 30 und 70 Prozent infektiöser ist, als das ursprüngliche Virus. Um die Sequenzierung durchführen zu können, fehlt es derzeit aber noch an Ausstattungsgeräten.

Ministerpräsident Stephan Weil erhofft sich daneben viel von der Zulassung des Impfstoffes des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca. Anders als bei dem Unternehmen Biontech und Pfizer, das momentan Lieferengpässe vermeldet, sei der Hersteller darin erprobt, schnell Produktionen hochzufahren. Daneben könne die Immunisierung auch beim Hausarzt gelagert werden, dies könne helfen, künftig schneller Menschen impfen zu lassen. Über den Zulassungsantrag könnte die EU-Arzneimittelagentur EMA vermutlich Ende Januar entscheiden.

