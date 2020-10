Hannover

Bundesweit steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Erstmals ist der Wert wieder so hoch, wie zuletzt im April. Und das beschäftigt auch den Landtag. Am Mittwochmorgen hat Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) dem Parlament deswegen die neue Corona-Verordnung vorgestellt, die am Donnerstag in Kraft tritt. Dabei machte er deutlich, es handele sich weder um eine Verschärfung noch um eine Lockerung – das Schutzniveau bleibe gleich.

Allerdings greift die rot-schwarze Landesregierung mit dem Regelwerk erstmals in das Privatleben der Bürger ein. Weil in der Vergangenheit immer häufiger private Feiern als Infektionsort ausgemacht wurden, werden diese nun klar geregelt. „Dabei wollen wir selbstverständlich die privaten Aktivitäten in einem engeren Rahmen unberührt lassen. Wenn allerdings viele Menschen zusammenkommen, ist auch das Risiko größer“, sagte der Landeschef. Deswegen dürfen bei Festen in privaten Räumen künftig maximal 25 Gäste zusammenkommen, für Feiern im Freien gilt die Obergrenze von 50. Damit haben SPD und CDU ihre Diskussion behoben. CDU-Chef Dirk Toepffer hatte in der vergangenen Woche noch betont, dass er eine Differenzierung zwischen drinnen und draußen angesichts der Lage nicht nachvollziehen könne.

Neue Regeln für Feiern in Restaurants

Die neue Verordnung sieht aber nicht nur eine Veränderung bei privaten Feiern vor, auch Feste, die in Gaststätten und Restaurants gefeiert werden, unterliegen nun neuen Regeln. „Deswegen ist vorgesehen, den Rahmen für Gaststätten und andere öffentlich zugängliche Räume auf der Grundlage eines Hygienekonzepts zu erweitern. In dieser Hinsicht soll eine Besucherzahl von 100 Menschen als Obergrenze dienen und die bisherige Beschränkung auf besondere Anlässe entfallen“, erklärte Stephan Weil. Die Änderung diene dazu, Infektionen nachzuverfolgen. Daneben sollen die Feiern aber durch professionelle Veranstalter auch sicherer werden.

Als sicher gelten auch die Kino- und Theaterbesuche. Weil sich die Konzepte in den vergangenen Wochen bewiesen hätten, lockert die Landesregierung diesen Punkt. „Mit einer Schachbrett-Belegung, guten Belüftungsanlagen und sorgfältigen Hygienemaßnahmen vor und nach den Veranstaltungen kann die Platzkapazität besser ausgenutzt werden.“ Ziel dieser Änderung sei auch, dass Künstler wieder mehr arbeiten können.

Ministerpräsident Stephan Weil betonte: „Es ist kein Ende der Pandemie in Sicht und wir haben in den nächsten Monaten eine weitere Herausforderung zu bestehen.“ Die kommenden Wochen würden anstrengend. Um die Kommunen bei der Bewältigung der Pandemie zu unterstützen, habe man ihnen mithilfe des Ampel-Systems Werkzeuge an die Hand gegeben.

Kritik von der Opposition

Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, kritisierte, dass die Landesregierung im Sommer eine Lockerungsstrategie präsentiert, aber lange Zeit keine Pläne für steigende Infektionszahlen vorgestellt habe. „Einige Kommunen befinden sich bereits mittendrin in Ihrer Ampel. Sie sind in der orange – roten Zone und mit steigenden Infektionszahlen konfrontiert, sie hätten diesen Plan deutlich früher gebrauchen können.“ In Bezug auf die privaten Feiern mahnte sie an, dass die Obergrenze nicht nachvollziehbar sei. Es sei nicht zu verstehen, wieso 60 Menschen in geschlossenen Räumen Sport machen könnten, aber nur 25 Menschen in geschlossenen Räumen feiern dürften.

Auch FDP-Chef Stefan Birkner zeigte sich wenig begeistert darüber, dass es weiterhin an Transparenz fehle. „Sie sagen nichts dazu, wie die einzelnen Regeln tatsächlich begründet sind. Was sind denn das für Partys, die diese Besorgnis erklären?“ Er erneuerte seine Forderung, das Parlament müsse dringend besser eingebunden werden.

Von Mandy Sarti