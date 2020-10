Hannover

Als Stephan Weil ( SPD) am Donnerstag gemeinsam mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) in Hannover vor die Presse tritt, liegt bereits eine anstrengende Sitzung hinter dem Ministerpräsidenten. Am Mittwoch hatte er bis spät in den Abend mit den anderen Länderchefs im Bundeskanzleramt in Berlin über die Corona-Lage beraten. Die achtstündige Sitzung, in der man „gelegentlich auch miteinander gerungen“ habe, hat dem Landeschef einen ernsten Gesichtsausdruck aufgesetzt. Die steigenden Infektionszahlen tun dabei ihr Übriges. „Wir haben wirklich eine ernste Situation“, sagt er alarmiert. Man befinde sich am Anfang einer zweiten Welle.

Für die rot-schwarze Landesregierung steht daher fest: „Wir wollen, dass in Niedersachsen die Ergebnisse ohne Abstriche umgesetzt werden.“ Konkret will das Kabinett deswegen die Feiern und Zusammenkünfte erneut anpassen. Ab einem Inzidenzwert von 35, den Stephan Weil als „Vorwarnstufe“ bezeichnet, sollen private Treffen in Wohnungen auf 15 Menschen begrenzt werden, im öffentlichen Raum auf 25 Menschen. Liegt die Zahl der Neuinfektionen sieben Tage bei 50, sollen sowohl bei Feiern im privaten als auch im öffentlichen Raum nur noch zehn Teilnehmer erlaubt sein.

Anzeige

Veranstaltungen werden ebenfalls eingeschränkt

Bei einem Inzidenzwert von 50 sollen darüber hinaus auch Veranstaltungen auf 100 Gäste beschränkt werden. Auch eine Erweiterung der Maskenpflicht ist geplant. Kommunen sollten die Möglichkeit bekommen, bei steigenden Infektionszahlen Verschärfungen durchzusetzen. Grundsätzlich sei Niedersachsen bei der Maskenpflicht im Vergleich zu anderen Ländern aber bereits sehr streng.

Um die Regeln einzuführen, muss die Landesregierung Teile der Corona-Verordnung anpassen. Ministerpräsident Stephan Weil betont aber, dass man die Kommunen anweise, die Maßnahmen bereits ab Freitag umzusetzen.

Dies gelte auch für die Einführung einer Sperrstunde in der Gastronomie. Ab einem Inzidenzwert von 35 ist sie freiwillig, ab 50 Neuinfektionen hingegen verpflichtend. „Alkohol ist mit dem Infektionsgeschehen in Verbindung zu bringen. Die Kontakte werden enger.“ Die Sperrstunde gilt ab 23 Uhr, die Regel beinhaltet auch ein Verkaufsverbot für Alkohol.

„Die Maßnahmen tun weh“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU). Es falle ihm nicht leicht, die Gespräche mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Niedersachsen ( Dehoga) über diese Regel zu führen. Gerade mit Blick darauf, dass die Branche seit Beginn der Pandemie am stärksten betroffen sei.

Regierung will einheitliche Regel beim Beherbergungsverbot

Ebenfalls kritisch äußert sich Bernd Althusmann zur ausgebliebenen Einigung im Streit um das Beherbergungsverbot. Die unterschiedlichen Regeln seien „nicht befriedigend“. Man werde bis zum Ende der Herbstferien analysieren, ob das Verbot tatsächlich zur Eindämmung des Infektionsgeschehens beitrage. Auch Ministerpräsident Stephan Weil zeigt sich überzeugt: „Wir werden versuchen, zu einer besseren Lösung zu kommen. Richtig zufrieden ist mit dem Status quo niemand.“ Anders als Baden-Württemberg und Sachsen wolle man das Beherbergungsverbot nicht abschaffen. Solange das Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gelte, müsse Niedersachsen als übriges Küstenland damit rechnen, dass es zu einer Welle an Urlaubern aus Risikogebieten käme, erklärt der Regierungschef.

Bei der Dehoga trifft das auf wenig Zuspruch. Der Verband fürchtet massive Einbußen für die Branche. „Wir hatten große Hoffnung in die Einsicht der Ministerpräsidenten, dass zumindest das Beherbergungsverbot aufgehoben wird. Diese Hoffnung ist nun zerstört“, zeigt sich Hauptgeschäftsführer Rainer Balke betroffen. Die Verunsicherung halte an, die Zahl der Stornierungen nehmen zu. Und auch die Sperrstunde sei nicht hilfreich. Viele der Gäste würden sich künftig genau überlegen, ob sie tatsächlich ein Lokal aufsuchten.

Wirtschaftsminister kündigt weitere Hilfen an

Um die Umsatzausfälle aufzufangen, kündigt Wirtschaftsminister Bernd Althusmann an, dass weitere Hilfspakete geschnürt werden. Bereits in der vergangenen Woche hatte er den Unternehmen, die vom Beherbergungsverbot massiv betroffen sind, zehn Millionen Euro versprochen. Darüber hinaus sollen weitere 115 Millionen Euro für die Gastronomie bereitgestellt werden. In Richtung der Bundesregierung sagt er: „Der Bund unterstützt mit Kräften, könnte seine Programme aber besser zuschneiden.“

Von Mandy Sarti