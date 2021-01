Hannover

Erneut kam am Freitag Niedersachsens Landtag zu einer Sondersitzung zusammen – Grund waren die neuen Beschlüsse zum Lockdown, auf die sich Bund und Länder am Dienstagabend geeinigt haben. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) verteidigte das bisherige Vorgehen in seiner ersten Regierungserklärung in diesem Jahr: „Die Entscheidungen waren schmerzhaft, aber richtig.“

Seit einigen Tagen lässt sich ein Abwärtstrend bei den Neuinfektionen erkennen. Allerdings bleibt die Sterbequote unverändert hoch: Seit Beginn der Pandemie sind in Niedersachsen rund 2900 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Unklar ist auch, welche Rolle die Mutation derzeit in Deutschland und in Niedersachsen spielt.

Belastbare Zahlen über Mutation voraussichtlich Anfang Februar

Stephan Weil machte deshalb deutlich: „Es wird bis Anfang Februar dauern, bis belastbare Erkenntnisse für Deutschland vorliegen.“ In dieser Zeit sei weiterhin Vorsicht geboten. „Wir dürfen jetzt nicht in die Falle tappen.“

Deswegen sei die Verlängerung des Lockdowns die richtige Vorgehensweise. Auch die Pflicht zum Homeoffice werde helfen, zeigte sich der Landeschef überzeugt. Eine entsprechende Bundes-Verordnung soll am Mittwoch in Kraft treten. Er betonte auch, dass es richtig sei, dass flächendeckende Ausgangssperren und verschärfte Kontaktregeln derzeit nicht greifen.

Gleichzeitig sei ihm bewusst, was die derzeitigen Einschnitte für die Menschen bedeuteten. „Die wirtschaftlichen Schäden steigen mit jeder Shutdown-Woche weiter an.“ Sie seien immens. In den kommenden Wochen werde es zu umfangreichen Insolvenzen kommen. Deswegen sei es nötig, dass der Bund sein Versprechen halte und die Hilfen vereinfache. Darauf werde die Landesregierung drängen, versprach Stephan Weil.

Ziel: Inzidenz weniger 50 Neuinfektionen

Der Ministerpräsident gab auch einen Ausblick für die kommenden Wochen: Ziel sei es, wieder einen Inzidenzwert von 50 zu erreichen. Das funktioniere angesichts der Lage Deutschlands allerdings nicht, mit einer Ausrottung des Virus. Vielmehr müsse auf den Schutz der Menschen gesetzt werden. „Eine geimpfte Gesellschaft muss vor dem Virus keine Angst mehr haben.“

Bis Freitag wurden in Niedersachsen 120.000 Menschen zum ersten Mal gegen das Coronavirus geimpft. Schwierigkeiten machen derzeit aber die Lieferengpässe. Biontech und Pfizer können die Impfdosen nicht wie versprochen ausliefern. In der kommenden Woche erhält das Land 40 Prozent weniger Vakzine. Stephan Weil ist deswegen überzeugt: „Wir brauchen dringend mehr Impfstoff, um dringend besser impfen zu können.“

