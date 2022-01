Hannover

Der Landtag hat die Novellierung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) beschlossen. Am Donnerstag stimmten SPD und CDU für die Änderung, die Grünen dagegen, die FDP enthielt sich. Denn die Pläne der GroKo kommen nicht bei allen gut an. Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) bewertete dies als Zeichen, „Maß und Mitte“ gefunden zu haben.

„Diese NHG-Novelle hält Anpassungen und Neuregelungen bereit, welche die Hochschulen – angesichts und jenseits der Pandemie – stärken werden, um weiterhin Höchstleistungen erbringen zu können“, zeigte sich Björn Thümler überzeugt. Es gelte, Autonomie, Beteiligung, Mitbestimmung, Vertrauen und Verantwortung auf Seiten des Landes und der Universitäten auszutarieren – dies gelinge mit der „differenzierten Hochschulautonomie“.

Grundsatzentscheidungen sollen künftig nicht mehr vom Ministerium geregelt, sondern von den Hochschulgremien beschlossen werden können. Zudem ermöglicht die sogenannte „Genieklausel“ den Hochschulen, Professorinnen und Professoren ohne Ausschreibung an die Universitäten zu holen. Entscheidend ist ein Gutachten über die Qualität der Bewerbung. Das Gesetz schafft darüber hinaus einen rechtlichen Rahmen für Online-Prüfungen.

Silke Lesemann (SPD) zeigte sich ebenfalls überzeugt, dass es mit der Novellierung gelingen werde, die Hochschulautonomie und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Mit Blick auf die aktuelle Situation und die in Teilen vorhandene Skepsis gegenüber der Forschung machte sie auch deutlich: „Es geht darum, Brücken zu schlagen – zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft.“

FDP und Grüne üben Kritik

Doch nicht bei allen kommen die Pläne von SPD und CDU gut an. Für Lars Alt, hochschulpolitischer Sprecher der FDP, stand fest: „Auch mit dem neuen Hochschulgesetz bleibt der Wissenschaftsstandort Niedersachsen überreguliert und unterfinanziert. Das Gesetz ist nicht mehr als ein Minimalkonsens zwischen zwei müden Koalitionspartnern, der die Hochschulen kaum nach vorne bringt.“ In der Personal-, Finanz-, Bau-, und Organisationsautonomie bringe die Novellierung keinen Fortschritt. Vielmehr werde den Hochschulen durch Vorbehalte Misstrauen entgegengebracht. Einzig die Änderungen zu Online-Prüfungen lobte der Liberale.

Die Grünen hingegen sieht die Situation ganz anders, ihnen geht die Änderung zu weit. Eva Viehoff ist überzeugt: „Mit seiner Einseitigkeit auf mehr Autonomie der Präsidien gefährdet es vor allem die innere Demokratie der Hochschulen.“ Die Beteiligung der anderen Statusgruppen wie die der Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeiter werde sogar noch geschwächt. Daneben moniert die hochschulpolitische Sprecherin der Fraktion: „Für die Studierenden, die seit vier Semestern kaum eine Hochschule von innen gesehen haben hat das Gesetz wenig übrig.“ Mitwirkungsmöglichkeiten zur Vergabe der Studienqualitätsmittel würden eingeschränkt und Studieninteressierte für bestimmte Fächer dazu verpflichtet, an Orientierungskursen teilzunehmen.

Sorge um Demokratie an Hochschulen auch unter Studierenden

Studienvertreterinnen und Studienvertreter sind ebenfalls wenig begeistert von der Gesetzesänderung. Der Allgemeine Studierendenausschuss der Universität Göttingen sieht sie kritisch und befürchtet eine Gefährdung für die Demokratie an Hochschulen. Auch die Landes-Asten-Konferenz befürchtet, dass Studierende Mitspracherechte verlieren. Sie fordert deswegen Ausweitung der Mitbestimmung für Mitarbeitende und Studierende. Bisher können sie in den universitären Gremien jederzeit durch die Professoren überstimmt werden. Zu den Forderungen gehört auch eine Abschaffung der Langzeit-Studiengebühren und der Verwaltungskosten im Semesterbeitrag.

Am Mittwoch demonstrierten Studierende deshalb vor dem Landtag. Kritikpunkt war dabei auch, dass die GroKo zu wenig auf die psychische Belastung der Studierenden achte. Laut einer Befragung des freien Zusammenschlusses von Studentinnenschaften, die am Dienstag in Hannover vorgestellt wurde, gaben 60 Prozent der Befragten an, das laufende Semester bisher psychisch nicht gut absolvieren zu können.

Von Mandy Sarti