Nach der Online-Befragung der Mitglieder der Pflegekammer steht fest: Die Landesregierung will die Institution so schnell wie möglich auflösen, dies teilte Ministerin Carola Reimann (SPD) am Mittwoch dem Landtag mit. Pläne für eine neue Interessenvertretung gibt es nicht. Ein Punkt, der für Kritik sorgt.