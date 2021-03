Hannover

Es ist inzwischen die elfte Regierungserklärung, die im Landtag abgegeben wird. Allerdings diesmal nicht von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), sondern von seinem Vize und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Denn Stephan Weil ist wegen eines Corona-Falls in der Staatskanzlei in Quarantäne.

Und so setzt nach fast einem Viertel Jahr hartem Lockdown am Freitagmorgen Bernd Althusmann an: „Viele Bürgerinnen und Bürger sind nach dieser langen Zeit der Einschränkungen und Entbehrungen, der persönlichen Belastungen zermürbt und sehnen sich danach, der Normalität wenigstens ein Stück näherzukommen.“ Deswegen müsse ein Spagat zwischen Lockerungen und der Sicherheit gelingen. Es sei dringend geboten, die Strategie zu verändern. „Wenn wir in den kommenden drei bis vier Monaten zeigen, dass wir nicht nur ankündigen, sondern dass wir auch umsetzen, dann werden wir verlorenes Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates, das unzweifelhaft besteht, zurückgewinnen.“

Die Impfkampagne mache zwar Fortschritte, müsse aber weiterentwickelt werden. Inzwischen sind in Niedersachsen rund 600.000 Menschen gegen Covid-19 geimpft. Bernd Althusmann stellt klar, dass zum Schutz der Menschen mehr Erstimpfungen stattfinden müssten. „Wir wollen, dass überall an allen Wochentagen insgesamt sechsundfünfzig Stunden geimpft wird.“

Impfungen schon zeitnah in Praxen?

Daneben zeichne sich ab, dass schon zeitnah mehr Impfstoff zur Verfügung stehe und somit nicht mehr nur in den Impfzentren, sondern auch bei den mehr als 5.000 Hausärztinnen und -ärzten in Niedersachsen immunisiert werden könne. Bis Ende März sollen deswegen die Medizinerinnen und Mediziner mit einbezogen werden.

Auch die Schnelltests lieferten mehr Sicherheit, so der Vize-Ministerpräsident. Sie seien eine realistische Perspektive, ein Leben mit dem Virus möglich zu machen. Als Erstes sollen sie an den Schulen und dann an den Kitas zum Einsatz kommen. So sollen die Einrichtungen, die ab Montag, beziehungsweise ab dem 15. März langsam wieder hochfahren, sicherer gestaltet werden.

Kritik von FDP und Grüne

Der FDP genügt das nicht. Björn Försterling ist überzeugt: „Während die Friseure seit Wochenbeginn bundesweit wieder geöffnet haben, weil sie ein umfassendes Hygiene- und Schutzkonzept vorlegen konnten, kommt die Landesregierung dieser Aufgabe in ihren Bildungseinrichtungen nicht nach.“

Die angekündigten Impfungen der Lehrkräfte und die Tests in Kitas und Schulen seien zwar ein erster Schritt, genügten alleine aber nicht. „Der peinliche, chaotische Start bei der Teststrategie für das Schulpersonal darf sich nicht fortsetzen. Minister Tonne darf keine Zeit verlieren und muss kurzfristig ausreichend Schnelltests und Selbsttests beschaffen, um noch vor den Osterferien das gesamte Schulpersonal und alle Schülerinnen und Schüler vor dem Schulbesuch zu testen“, fordert der Liberale.

Von Mandy Sarti