Seit dem Ausbruch des Coronavirus in Niedersachsen hat die Landesregierung eine Vielzahl von Regeln aufgestellt, wieder aufgehoben und verändert. Um die Vorgaben nun möglichst übersichtlich zu gestalten, hat sie eine neue Verordnung auf den Weg gebracht, die ab Montag landesweit gilt.

„Die neue Verordnung trägt zur Klarheit bei“, ist Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, am Freitag bei der Vorstellung des Regelwerks überzeugt. Denn der Aufbau habe sich grundlegend verändert. Zu Beginn der Verordnung sind klar die allgemeinen Vorschriften benannt, die für jeden Bereich gelten. So bleibt die Pflicht, im öffentlichen Raum einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, weiter bestehen. Auch das Abstandsgebot, sowie die Dokumentationspflicht und die Auflage, Hygienekonzepte zu erstellen, behalten ihr Gültigkeit. Eine Lockerung gibt es allerdings bei der Kontaktbeschränkung. Künftig sind die physischen Kontakte nur noch auf „das Notwendige“ zu beschränken, nicht mehr auf „ein absolut nötiges Minimum“. Wie viele Kontakte dies tatsächlich sein dürfen, hält die Landesregierung dabei offen.

Kommunen wollen einfachere Regeln

Ein Punkt, den die Kommunen massiv kritisieren. Die Regelung sei kaum nachzuvollziehen. Zwar habe sich die Verordnung von 34 auf 24 Seiten verschlankt, allerdings sei „leider vieles immer noch schwer formuliert und unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister müssen weiter übersetzen“, sagte der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek. Klare Regeln hingegen seien Notwendig, um die Akzeptanz weiter aufrecht zu erhalten.

„Wenn die Regelungen zu einfach gehalten werden, ist am Ende doch wieder viel unklar“, entgegnet Claudia Schröder. Und verteidigt die neue Verordnung damit, dass man Vereinfachung und konkrete Regelung miteinander vereint habe.

Konkret zeigt die Verordnung neben den allgemeinen Regeln, die laut Claudia Schröder auch über die Dauer der neuen Verordnung hinaus gelten werden, die Verbote und die Regeln zur Berufsausübung auf.

Jugendreisen mit bis zu 50 Teilnehmern möglich

Allerdings hat die Landesregierung nicht nur den Aufbau verändert, sondern auch weitere Regelungen angepasst. Ab Montag sind Jugendreisen mit bis zu 50 Teilnehmern wieder erlaubt. Die Kinder und Jugendlichen dürfen darüber hinaus in dieser Gruppengröße auch an Veranstaltungen in den Jugendherbergen teilnehmen. Auch die Betreuung in Familienferienstätten wird auf 50 Kinder gleichzeitig ausgeweitet.

Auch beim Sport wurde die Gruppengröße näher definiert. Bisher war es immer wieder zu Unsicherheiten gekommen, weil das Land die Zahl der Sportler nicht konkretisiert hatte. Mit der neuen Verordnung steht nun fest, dass neben dem kontaktlosen Sport auch Gruppen „von nicht mehr als 30 Personen“ erlaubt sind.

Nicht die einzige Neuerung: Mit Inkrafttreten der Verordnung gibt das Land nicht mehr die Besucherzahl in Krankenhäusern und Heimen vor. Bisher durfte ein Patient maximal einen Besucher empfangen, ab Montag liegt es in der Hand der Einrichtungen, welche Zahl als vertretbar angesehen wird. Claudia Schröder erklärt: „Die Einrichtungen haben unterschiedliche Anforderungen. So gelten bei einer fitteren Gruppe andere Regelungen, als wenn in den Einrichtungen Schwerstkranke leben.“

Auch bei den Busreisen wurde nachgebessert. Reisende müssen künftig beim Betreten und Verlassen, sowie während des Aufenthalts im Bus Abstände nur noch dann einhalten, sofern die Zahl der Mitreisenden dies zulässt. Die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs macht aber deutlich, dass diese Regeln nicht gelten, wenn der Bus in einem Bundesland mit anderen Regeln gestartet ist.

Claudia Schröder äußert sich neben der Verordnung auch zur Diskussion über Kindertagesstätten. Denn immer mehr Eltern fürchten, dass es bei Infektionen oder Verdachtsfällen zur Schließung der gesamten Einrichtung komme. Schröder betont: „Bei der Entscheidung steht immer das Ziel im Fokus, die Zahl der Betroffenen Familien auf das Notwendigste zu begrenzen.“ Dies sei durch die klaren Regeln möglich.

Vorerst keine Änderung bei Schulöffnungen

Die Verordnung sieht bisher keine Änderungen bei den Schulöffnungen vor. Damit hält das Land zunächst an dem Modell fest, dass Schüler im Wechsel zu Hause oder in der Schule unterrichtet werden. Dies soll aber im Laufe der Sommerferien durch eine neue Verordnung geklärt werden, sagt ein Sprecher des Kultusministeriums. Denn mit Beginn des neuen Schuljahres will man zu einem „einschränkten Regelbetrieb“ in den Schulen zurückkehren.

Obwohl Bars inzwischen wieder öffnen dürfen, gibt es weiterhin keine Lockerungen bei der Schließung von Clubs, Diskotheken und Shisha-Bars. „Das Abstandsgebot und die Konktakbeschränkungen sind dort kaum einzuhalten“, erklärt Claudia Schröder. Bei Shisha-Bars komme überdies noch ein anderer Aspekt mit ins Spiel: „Durch den Rauch werden Aerosole schnell im Raum freigesetzt, dies zu erlauben, wäre unverantwortlich.“ Gleichwohl weiß sie auch, dass dies eine „ganz bittere Nachricht“ für die Betreiber ist. Allerdings stehe der Infektionsschutz an oberster Stelle.

Anders als der Rest der Verordnung, tritt eine Regel bereits am Samstag in Kraft: Das Einreiseverbot für Menschen aus Gütersloh wird aufgehoben.

Die neue Verordnung der Landesregierung gilt zunächst bis zum 31. August. Sprecherin der Staatskanzlei, Anke Pörksen, kündigte allerdings an, dass es in den kommenden Wochen weitere Neuerungen gebe werde. Diese sollen neben der Regel für den Schulstart nach den Sommerferien auch klare Vorgaben für den Start der Bundesliga beinhalten.

