Die Zahl der Corona-Erkrankten in Niedersachsen nimmt weiter zu: Am Dienstag gab es 111 laborbestätigte Neuinfektionen, am Mittwoch waren es sogar 157. Damit sind den zweiten Tag infolge mehr als 100 Menschen neu an dem Virus erkrankt.

„Noch sind das keine sehr hohen Zahlen, aber wir machen uns Sorgen“, sagte Oliver Grimm, Sprecher des Gesundheitsministeriums, am Mittwoch in Hannover. Derzeit gebe es keine lokalen Herde, die Infektionen verteilen sich über das Land. Dementsprechend haben bisher auch noch keine Landkreise Alarm geschlagen.

Doch woher kommt die steigende Zahl der Neuinfektionen? Sind es allein die Reiserückkehrer, die die Statistik nach oben schnellen lassen? „Einerseits lässt sich der Anstieg durch die Reiserückkehrer erklären, andererseits durch private Feiern“, erklärt Oliver Grimm.

In Niedersachsen dürfen sich derzeit nicht mehr als 50 Menschen zu privaten Feiern treffen. In anderen Ländern wird das deutlich lockerer gehandhabt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatte bereits zu Beginn der Woche darauf hingewiesen, dass Feierlichkeiten neben den Ansteckungen durch Reiserückkehrer zu den größten Gefahrenquellen in Deutschland zählten. Deshalb müsse man mit den Ländern noch einmal über die Grenzen und Regeln für Veranstaltungen reden. Niedersachsens Gesundheitsminsterin Carola Reimann ( SPD) zeigt sich allerdings überzeugt, dass dies nicht zu einer Aufweichung der niedersächsischen Regelung führen dürfe.

Häufigster Infektionsort noch immer Deutschland

Neben den privaten Feiern rücken innerhalb der Statistik auch die Reiserückkehrer in den Fokus. Nach Angaben des Sozialministeriums habe die Nachverfolgung der Infektionsketten ergeben, dass sich die meisten Niedersachsen in Deutschland ansteckten. Danach seien aber derzeit der Kosovo, Kroatien, Bulgarien, Spanien und die Türkei die häufigsten Infektionsorte.

Die Regelung ist dabei eindeutig: Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich melden und solange in Quarantäne begeben, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Eine Anfrage der FDP ergab, dass 34 der 45 Landkreise und kreisfreien Städte sowie der Region Hannover meldeten, dass 2.557 Menschen aus Risikogebieten zurückgekehrt waren. Allerdings hatten sich nur 1.739 von ihnen tatsächlich in Quarantäne begeben. Oliver Grimm macht deutlich, dass dies aber nicht bedeute, dass sich die Rückkehrer aus Risikogebieten nicht an die Regeln hielten, ein Teil reise bereits mit einem negativen Corona-Test ein. Für den Fall, dass gegen die Quarantäne-Regeln verstoßen werde, drohe eine Strafverfolgung.

Wann gibt es neue Einschränkungen?

Fraglich bleibt außerdem, wie sich die Situation entwickelt, wenn in den nächsten Tagen weitere Urlauber zurückkehren und in der kommenden Woche die Schule beginnt. Finnland ist derweil schon jetzt dazu übergangen, Deutschen wegen der steigenden Infekionszahlen striktere Einreisebestimmungen aufzuerlegen. Ab Montag finden wieder Grenzkontrollen statt, außerdem müssen sich die Einreisenden in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hatte schon am Montag auf die steigenden Zahlen reagiert und angekündigt, dass weitere Lockerungen zunächst bis Mitte September warten müssten. Doch muss in dieser Situation möglicherweise schon über neue Verschärfungen der Regeln nachgedacht werden?

„Aktuell gibt es keine Veränderung bei der Vorgehensweise der Polizei“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums mit Blick auf verschärfte Kontrollen der Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums betonte darüber hinaus, dass man weiterhin an dem Kurs festhalten wolle, das Virus lokal zu bekämpfen. „Wir wollen verhindern, wieder alle Menschen im Land einschränken zu müssen.“ Problematisch ist dabei allerdings, dass die Infektionszahlen derzeit nicht lokal zu begrenzen sind.

„Klare Regeln finden“

Ein Punkt, der für Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, entscheidend ist: „Es ist gefährlich, wenn es keine Infektionsherde gibt. Das bedeutet, das Virus verweilt innerhalb der Bevölkerung. Momentan kann die Situation noch beobachtet werden, langfristig muss die Landesregierung aber einen Plan aufstellen, wann sie die Situation wieder selbst regelt.“ Daneben macht die Grünen-Chefin darauf aufmerksam, dass die rot-schwarze Landesregierung in der Verantwortung sei, ganzheitliche Antworten zu finden. Zum einen müsse sichergestellt werden, dass die Kontaktverfolgung auch weiterhin möglich sei, zum anderen müssen klare Regeln für die Bereiche gefunden werden, in denen viele Menschen aufeinander treffen.

Dabei geht es Julia Willie Hamburg vor allem um Schulen. Im Gespräch mit der NP fordert sie das Land auf, mit einer Offensive im Bereich Lüftungsanlagen voranzugehen und die Räume entsprechend auszustatten. „Wenn es das Ziel ist, die Einrichtungen so lange wie möglich offen zu halten, muss dafür gesorgt werden, dass sich das Virus nicht verbreiten kann.“

