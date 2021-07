Hannover

Die Landesarmutskonferenz Niedersachsen fordert ein höheres Impftempo in sozialen Brennpunkten, um einer möglichen vierten Corona-Welle vorzubeugen. „Da die Impfquote und -bereitschaft in sozialen Brennpunkten niedriger ist, muss die Kampagne hier deutlich forciert werden“, sagte Geschäftsführer Klaus Gleitze am Freitag in Hannover.

Die Covid-19-Sterblichkeit liege laut Robert-Koch-Institut in sozial stark benachteiligten Regionen um rund 50 bis 70 Prozent höher als in Regionen mit geringer soziale Benachteiligung, sagte Gleitze. „Es ist also ein Gebot von Prävention und Solidarität, hier aktiv zu werden.“

Nötig ist aus Sicht der Landesarmutskonferenz ein verstärkter Einsatz von mobilen Impfteams in sozialen Brennpunkten. Zudem sollten Aufklärungskampagnen unter anderem mit muttersprachlichen Rappern und Rapperinnen, Theatermachern und Video-Clips in sozialen Netzwerken zum Einsatz kommen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem fordert die Konferenz, gesicherte Inzidenz-Daten müssten auch nach Wohnlage und Einkommenssituation erhoben werden. „Eine gesicherte Datenbasis zeigt, wo die Gesellschaft welche Hebel zur Pandemiebekämpfung ansetzen muss“, erläuterte Gleitze. Die Landesarmutskonferenz Niedersachsen wurde 1995 gegründet. Sie ist ein Zusammenschluss von Verbänden, Gewerkschaften und Initiativen mit dem Ziel einer nachhaltigen Armutsbekämpfung.

Von NP/epd