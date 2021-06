Hannover

Die Auswirkungen des coronabedingten Lockdowns machen sich in Niedersachsen bemerkbar: Sinkende Steuereinnahmen, Millardenprogramme zur Eindämmung der Schäden – die Kassen sind leer. Gleichzeitig steigt aber auch der Investitionsbedarf. SPD und CDU haben dabei finanzpolitisch durchaus andere Ansichten. Können die letzten eineinhalb Jahre gemeinsame Regierung so funktionieren?

Immerhin war es Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der auf dem Landesparteitag der Sozialdemokraten vor eineinhalb Wochen deutlich machte, dass es gerade in diesem Bereich einen „nicht auflösbaren Unterschied zur Union“ gebe. Immer häufiger hatte er in den vergangenen Wochen betont, dass er kein Freund der Schuldenbremse sei. Auf dem Parteitag sprach er sich auch für das DGB-Modell eines Niedersachsenfonds aus. Genau das Konzept, das Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) als „Umgehung der Schuldenbremse“ sieht. Denn für den Christdemokraten ist die schwarze Null das richtige Instrument für einen „soliden Haushalt“. Angesichts der hohen Ausgaben will er deswegen auf die Bremse treten – Ausgaben stoppen, Kredite bedienen und auf den Wettbewerb setzen.

FDP sieht Scheitern der Regierung

Für FDP-Chef Stefan Birkner stand am Donnerstag im Landtag fest, dass zwischen den beiden Koalitionspartnern unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten in zentralen Fragen des Landes bestünden. „SPD und CDU haben von Anfang an nebeneinander und nicht miteinander regiert. Nun kommt dieses Politikmodell an seine Grenzen.“ Es gebe keine Prioritätensetzung. Dies sei vor der Pandemie kaum aufgefallen, weil die „ideologischen Perspektiven“ mit Geld zugeschüttet worden seien.

Auch Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, sieht eine deutliche Differenz zwischen den beiden Koalitionspartnern und fordert den Ministerpräsidenten auf, den Finanzminister zurückzupfeifen. Seine strikte Sparpolitik schade der Jugend.

Reinhold Hilbers war in den vergangen Tagen auch dadurch aufgefallen, dass er der dritten Kita-Kraft eine Absage erteilte, unmittelbar danach verständigten sich die beiden Regierungsfraktionen allerdings doch darauf, sie gesetzlich zu verankern. Zwar nicht unmittelbar, aber in Stufen ab 2023. Das bedeutet allerdings auch, dass nicht der Haushalt der rot-schwarzen Landesregierung durch die Einführung belastet wird, sondern der der künftigen Regierung. Wenngleich die Koalition das Problem in gewisser Weise verlagert hat, ist das Ärgernis über die Äußerung des Finanzministers dennoch groß. „Reinhold Hilbers nimmt seine Rolle an Finanzminister sehr persönlich, das ist nicht nur für die SPD anstrengend, sondern auch für seine eigene CDU“, sagte eine SPD-Mitglied gegenüber der NP. Aus CDU-Kreisen war zu vernehmen, dass seine Aussage nicht nur für die Einigung, sondern auch für die Kommunalwahl „unglücklich“ war.

Auch, wenn die dritte Kraft nicht Bestandteil des geplanten Doppelhaushaltes für 2022 und 2023 sein wird, sind die Investitionsbedarfe dennoch hoch. Die Landesregierung diskutiert über eine Landesbaugesellschaft, ein Projekt, das durchaus kostenintensiv werden dürfte. Zudem soll die Krankenhausstruktur verbessert werden, die Hochschulen fordern mehr Geld und das Zukunftsthema Klimawandel steht auf der Agenda. Doch wie genau Schwerpunkte gesetzt werden sollen, ist bislang unklar. Erst in der kommenden Woche will man sich darüber einigen.

Ministerpräsident hält Regierung für kompromissfähig

Ministerpräsident Stephan Weil riss im Landtag aber zumindest an, welche Themen für ihn entscheidend sind: Es müsse in die Substanz der Landesgebäude und die Verkehrsinfrastruktur investiert werden. Ebenfalls Punkte, die enorme Kosten hervorrufen können. Dass die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der SPD und CDU bei der Frage der Investitionen dagegen zur Handlungsunfähigkeit der Landesregierung führe, wies er dabei aber zurück. „Gemeinsames Verantwortungsbewusstsein ist Basis dieser Regierung bis zum heutigen Tag.“ Zuletzt habe man bei der Einigung über die Novellierung des Kita-Gesetzes bewiesen, dass man kompromissfähig sei.

Was das in Bezug auf den Doppelhaushalt und die Zukunftsinvestitionen bedeutet, bleibt abzuwarten.

Von Mandy Sarti