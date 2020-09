Hannover

Seit knapp drei Wochen läuft der eingeschränkte Schulbetrieb in Niedersachsen. Und nach dem Plan von Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) soll das auch so bleiben. „Die niedersächsische Landesregierung hat die Situation für die kommenden Wochen ganz genau im Blick“, sagte er am Dienstag im Landtag. Bisher sei es nur zu einzelnen Corona-Infektionen in Schulen gekommen. „Aufgrund derer sehen wir uns nicht in der Veranlassung, in das ’Szenario B’ zu wechseln.“ Statt im eingeschränkten Regelbetrieb unterrichtet zu werden, würden die Schüler dann im Wechsel zu Hause oder in der Schule lernen.

Dennoch könne niemand vorhersagen, ob die Infektionszahlen in den kommenden Wochen steigen werden. Sollte dies aber der Fall sein, sei man gut vorbereitet. Der Schutz der Schüler, Lehrkräfte und des pädagogischen Personals stehe an oberster Stelle, betonte Grant Hendrik Tonne. Deswegen habe man auch die kostenfreien Tests für Lehrkräfte eingeführt. Neben dem Sicherheitsempfinden sollen sie auch Erkenntnisse über das Infektionsgeschehen in Schulen liefern.

Bisher 109 Schüler infiziert

In Niedersachsen waren bis Montagabend 109 Schüler und 17 Lehrkräfte an dem Coronavirus erkrankt. Wegen der Infektionen wurde vermehrt Kritik an der Organisation der Gesundheitsämter laut. An der Grundschule Fuhsestraße in Hannover mussten die Kinder in Quarantäne sogar 14 Tage auf einen Test beim Gesundheitsamt warten.

Ein Sprecher des Ministeriums teilte auf NP-Nachfrage mit: „Herr Minister Tonne hat das Thema mitgenommen und entsprechende Aufträge ins Haus gegeben. Ziel ist, Reibungsverluste zu beseitigen und Verlässlichkeit in die Abläufe zu bekommen.“ Man sei zuversichtlich, dass schon eine bessere Erreichbarkeit vor allem des Gesundheitsamtes der Region Hannover helfen werde. „Wir wissen, dass die dortigen Kolleginnen und Kollegen sehr belastet sind und enorm viel leisten. Dessen unbenommen sind die Zuständigkeiten klar verteilt und müssen entsprechend wahrgenommen werden.“

Von Mandy Sarti und Britta Lüers