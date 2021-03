Auch in Landkreisen und Städten in Niedersachsen, in denen die Inzidenz über 100 liegt, dürfen körpernahe Dienstleistungsbetriebe wie Tattoostudios oder Kosmetikstudios ab dem 8. März (Montag) wieder öffnen. Voraussetzung ist, dass sie ein Hygienekonzept vorlegen.