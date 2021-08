Hannover

Bei der Corona-Lage in Niedersachsen gibt es im Augenblick eine leichte Entspannung. „Die Entwicklung sieht im Moment sogar ganz erfreulich aus“, sagte Claudia Schröder, die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, bei der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz am Dienstagmittag. Heute habe es erstmals auf Bundes-und Landesebene einen leichten Stopp des Aufwärtstrends gegeben. So lag die Inzidenz am Dienstag bei 58,2 – am Tag zuvor betrug dieser Wert noch 59,9 gestern. „Wir müssen in den nächsten Tagen sehen, ob das anhält“, meinte Schröder weiter.

Ungleiche Verteilung der Infektionen

Allerdings verteilen sich die Infektionen ungleich auf die Alterskohorten. So liegt die Inzidenz bei den Zwölf- bis 17-Jährigen bei 84, in der Altersgruppe 60 plus dagegen bei 8,9 Inzidenz. „Das ist ein deutlicher Unterschied und bildet die unterschiedlichen Impfquoten ab“, sagte Schröder. In Niedersachsen haben aber dennoch 267.000 Menschen über 60 Jahren noch keinen Impfschutz. Schröder appellierte an sie, sich jetzt noch impfen zu lassen. Derzeit sind landesweit 84 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Der Altersschnitt bei Krankenhauspatienten liegt derzeit bei 48 Jahren.

Betreiber müssen Einhaltung von 3G kontrollieren

Zur Frage der Überwachung der 3G-Regeln sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen: „Wir müssen darauf setzen, dass die Menschen auch in Betrieben verantwortungsvoll mit der Lage umgehen.“ Bei Veranstaltungen gelte generell, dass Betreiber kontrollieren müssen, ob die teilnehmenden Besucher geimpft, genesen oder getestet sind. Diese müssten einen Personalausweis oder Führerschein zusätzlich zu ihrem Impfzertifikat vorzeigen. Grundsätzlich werde es bei privaten Veranstaltungen keine Kontrollen geben, nur in sensiblen Bereichen wie Clubs und Diskotheken gebe es stichprobenartige Überprüfungen.

Zur Weiterentwicklung der Corona-Maßnahmen in Niedersachsen werde es Ende September neue Vorschläge geben. „Wenn es mehr Infektionen gibt, werden wir genau hinschauen, woran das liegt“, betonte Pörksen. Bislang seien es fast ausschließlich Ungeimpfte, die in Krankenhäuser eingewiesen werden.

2G demnächst auch in Niedersachsen?

Seit Donnerstag gilt in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung mit drei Warnstufen. Vielerorts gilt seitdem die 3G-Regel – das heißt, dass nur noch Geimpfte, Genesene und negativ Getestete Zugang zu bestimmten Bereichen haben. Das weitere Vorgehen zum Thema 2G – also Öffnungen nur für Geimpfte und Genesene – soll in den nächsten Wochen neu bewertet werden.

Zuletzt hatte Ministerpräsident Stephan Weil erklärt, dass er sich auch 2G-Regelung in Niedersachsen vorstellen könnte. Damit könnten für Clubs und Restaurants so gut wie alle Corona-Beschränkungen entfallen, wenn sie nur noch Geimpfte und Genese einlassen.

Impfzentren stellen ihre Arbeit Ende September ein

Die Impfzentren in Niedersachsen stellen ihre Arbeit zum 30. September ein. Bis zum bis 6. September sollen hier noch durchgängig Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt werden. Danach soll es ausschließlich Zweitimpfungen geben – oder Erstimpfungen mit dem Einmalwirkstoff von Johnson & Johnson.

Von RND