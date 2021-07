Melle/Emden

In Niedersachsen bieten weitere Kommunen Impfaktionen an ihren Schulen an, um den Präsenzunterricht auch nach den Sommerferien sicherzustellen. An der IGS Fürstenau und am Gymnasium in Melle wurden am Montag Schüler ab 12 Jahren geimpft. Die Kinder kamen mit ihren Eltern, die vom Kreis Osnabrück organisierte Aktion sei gut angenommen worden, wie Vertreter der Schulen am Dienstagmorgen bilanzierten. In Osnabrück sind außerdem zu Beginn kommender Woche Impfungen an Förderschulen geplant. Auch die Stadt Emden will kurz vor Start der Sommerferien an Schulen impfen lassen.

Für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren gibt es in der EU eine Zulassung für den Impfstoff von Biontech/Pfizer. Bislang hat jedoch die Ständige Impfkommission (Stiko) keine generelle Empfehlung für der Impfen von Kindern und Jugendlichen ausgesprochen - es sei denn, es liegen bestimmte Vorerkrankungen vor. Dies löste auch Kritik aus, weil junge Menschen nun die einzige Gruppe sind, die den Schutz noch nicht flächendeckend bekommen soll.

Unterricht in voller Klassenstärke ist das Ziel

Gleichzeitig nehmen Mahnungen an die Bildungspolitik zu, anders als 2020 eine solide Pandemie-Planung für die Zeit nach den Ferien vorzulegen. Befürworter eines vorsichtigen Kurses betonen jedoch, dass man erst belastbare Daten über mögliche Nebenwirkungen brauche.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte begrüßt die Impfangebote. Auch der Landeselternrat zeigte sich zufrieden, berichtet der NDR am Dienstag. Ziel müsse es sein, dass Unterricht in voller Klassenstärke möglich bleibe, selbst falls die Infektionen wieder stärkersteigen sollten.

Gesonderte Impfaktion für Schülerinnen und Schüler in Emden

In Emden ist eine gesonderte Impfaktion für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren am letzten Schultag (21. Juli) und am 22. Juli geplant. Dafür stehen 720 Impfdosen von Biontech/Pfizer zur Verfügung, teilte die Stadt mit. Sie begründete die Sonderaktion mit dem geringen Anteil von geimpften Kindern und Jugendlichen gemessen an der Gesamtheit der geimpften Personen. „Unser Ziel ist der Gemeinschaftsschutz - den haben wir noch nicht erreicht“, so der stellvertretende Leiter des Emder Gesundheitsamtes, Dirk Obes. Eine vom Land Niedersachsen organisierte Impfkampagne für Schülerinnen und Schüler gibt es nicht.

Von RND/lni