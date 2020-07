Hannover/Visselhövede

Die Biolandwirtschaft in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr kräftig gestiegen, liegt aber immer noch unter dem bundesdeutschen Durchschnitt. Im vergangenen Jahr wuchs die ökologisch bewirtschaftete Fläche um 12,1 Prozent auf knapp 13 000 Hektar, wie das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Freitag mitteilte. Die Wachstumsrate beim Ökolandbau in Deutschland lag nur bei 7,7 Prozent. Inzwischen werden damit 4,7 Prozent der Landwirtschaftsflächen in Niedersachsen ökologisch bewirtschaftet, deutlich weniger als der Bundesdurchschnitt, der bei 9,7 Prozent liegt.

Das starke Wachstum des Sektors sei eine gute Nachricht, sagte Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU). Das zeige, dass die Fördermaßnahmen Früchte trügen. In diesem Jahr seien die ersten drei Öko-Modellregionen Holzminden, Goslar und Uelzen ins Leben gerufen worden. Dort soll gezielt die Nachfrage nach Ökoprodukten aus der Region gestärkt werden, sowohl in der Ernährungswirtschaft als auch im Einzelhandel. Drei Jahre lang werden die drei Regionen mit jeweils bis zu 60 000 Euro pro Jahr vom Land unterstützt. Das Ziel sei, dass in zehn Jahren der Anteil des Ökolandbaus in Niedersachsen bei 15 Prozent liegt.

Immer mehr Prämien-Anträge

Nach Angaben des Kompetenzzentrums Ökolandbau in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) wächst auch in diesem Jahr die Biolandwirtschaft in Niedersachsen. Im Mai seien für deutlich mehr Flächen als im Vorjahr Öko-Prämien beantragt worden. Den größten Flächenzuwachs habe demzufolge der Landkreis Diepholz mit 1760 Hektar, gefolgt von den Landkreisen Wolfenbüttel mit 1240 Hektar, Lüneburg mit 990 Hektar und dem Emsland mit 951 Hektar.

Dort seien mit 25 neuen Biobetrieben so viele Landwirte in die Ökolandwirtschaft eingestiegen wie in keiner anderen Region. Sie setzen besonders auf Geflügelhaltung. Das sei bemerkenswert, weil die Bedingungen wegen der intensiven Tierhaltung und hohen Pachtpreise in Westniedersachsen nicht günstig für den Ökolandbau seien, hieß es.

Wo gedeiht der Bio-Anbau am besten?

Als Gründe nannte das Kompetenzzentrum die steigende Nachfrage nach Bio-Eiern. Im Emsland sei zudem die Infrastruktur für die Geflügelhaltung besonders gut. „Dort, wo die Strukturen passen und die Abnahme gesichert ist, wächst der Ökolandbau am stärksten, und Öko-Tierhaltung zieht Öko-Ackerbau nach sich“, sagte die Chefin des Kompetenzzentrums, Carolin Grieshop.

Die Hochburg der Biolandwirtschaft liegt in Niedersachsen indes im Osten des Landes: Beim Anteil der Biolandwirtschaft ist den Angaben zufolge nach wie vor der Landkreis Lüchow-Dannenberg die Nummer eins. Die Öko-Fläche stieg dort um 220 Hektar auf einen Anteil von 16,7 Prozent. Danach folgen der Heidekreis und der Landkreis Lüneburg. Schlusslichter sind die Tierhaltungs-Regionen im Westen mit den Kreisen Cloppenburg, der Grafschaft Bentheim und Vechta.

