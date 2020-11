Hannover

Um das Corona-Virus einzudämmen, wurden bundesweit touristische Reisen verboten. Hotels dürfen seither nur noch Menschen beherbergen, die aus beruflichen Gründen ein Zimmer benötigen. Über die Weihnachtstage soll es nun aber möglich sein, dass Angehörige, die ihre Familie besuchen wollen, sich in Hotels einquartieren dürfen. Eine entsprechende Verordnung befindet sich in der Abstimmung.

Regierungssprecherin Anke Pörksen machte am Freitag in Hannover deutlich, dass der Hotelaufenthalt bei Familienbesuchen keine touristische Reise darstelle. Gleiches gelte Menschen, die an Weihnachten ihre Freunde besuchen.

Anzeige

Regel gilt auch an Silvester

Der Text der neuen Verordnung, die ab Dienstag gültig ist, sieht in dem Punkt zwar keine Änderung vor, allerdings wird die entsprechende Regel neu begründet. Die Anlässe für Reisen werden nun großzügiger ausgelegt. „Notwendige Zwecke sind nicht nur die Teilnahme an Fortbildungen, sondern auch Familienbesuche an Feiertagen“, heißt es aus der Staatskanzlei. Damit sind Übernachtungen in Hotels sowohl an Weihnachten als auch an Silvester möglich.

Neben Niedersachsen haben sich auch Schleswig-Holstein, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Berlin dazu entschlossen, Hotelübernachtungen für Angehörige und Freunde möglich zu machen. Aus Sicht des Bundes entspricht das aber keine gemeinsamen Linie. „Es ist nicht Teil des Beschlusses von Bund und Ländern, solche Übernachtungen zu ermöglichen“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.

Die neue Auslegung lässt die niedersächsische Hotellerie dagegen aufatmen. Rainer Balke vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Niedersachsen ( Dehoga) sagte im Gespräch mit der NP aber auch: „Es muss auch über die Feiertage hinaus möglich sein, dass Angehörige Hotelzimmer buchen können, wenn sie ihre Verwandten besuchen.“ Mit Blick auf die Feiertage sei er sich sicher, dass sich jeder Betrieb, der jetzt noch geöffnet hat, über die bevorstehenden Buchungen freue. Gleichzeitig verwies er aber auch darauf, dass es sich für viele Unternehmen derzeit nicht rentiere, überhaupt zu öffnen.

Verband fordert Kalkulationssicherheit

Raine Balke ist deswegen überzeugt: „Die Betriebe brauchen dringend Kalkulationssicherheit für die kommenden Monate.“ Die jüngste Umfrage des Dehoga aus dem Oktober hatte ergeben, dass dreiviertel der Mitglieder existenzielle Ängste hätten. 15 Prozent gaben an, ohne die vom Bund gezahlten Novemberhilfen längst insolvent zu sein.

Ein Punkt, der Jörg Bode, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP, Sorge bereitet. „Es braucht dringend eine langfristige Strategie. Dazu gehört auch, herauszufinden, von welchen Orten ein tatsächliches Infektionsrisiko gehört.“ Es müssten überdies die gefährdeten Gruppen durch FFP2-Masken und Schnelltests geschützt werden. So würden sich Betriebsverbote erübrigen, „von denen man gar nicht weiß, ob sie das Infektionsrisiko wirklich senken“.

Lesen Sie auch

Von Mandy Sarti