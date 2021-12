Hannover

Der Konjunktiv ist ein ständiger Begleiter in diesen komischen Zeiten. Wenn die Hospitalisierungsrate auch am Freitag unter dem kritischen Schwellenwert 6 gelegen hätte, wäre das Land Niedersachsen in die Warnstufe 1 zurückgekehrt. Da allerdings wieder mehr Menschen pro 100.000 Einwohner mit einer Covid-19-Erkrankung neu in eine Klinik gekommen sind, stieg der Wert am zweiten Tag in Folge.

Neue Verordnung soll ab Samstag gelten

Lag er am Donnerstag noch am vierten in Folge unter 6, so stieg die Quote am Freitag erstmals seit dem 5. Dezember wieder über den Schwellenwert, lag bei 6,1. Womit die Zählung für eine mögliche Rückkehr in Warnstufe 1 wieder auf Null gestellt wird.

Das Land Niedersachsen will am Freitags ohnehin eine neue Corona-Verordnung verkünden, die ohnehin weitere Verschärfungen vorsieht – unabhängig vom Leitindikator Hospitalisierung. Diese soll im Laufe des Tages vorgestellt und verkündet werden, sodass sie ab Samstag gelten würde.

2845 Neuinfektionen, 20 weitere Todesfälle

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich am Freitag im Vergleich zum Vortag nur minimal verändert. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 197,6 – nach 198,7 einen Tag zuvor.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2845 Neuinfektionen kamen hinzu, außerdem starben 20 weitere Menschen. Die regional höchste Inzidenz verzeichnete die Stadt Salzgitter mit 329,3. Am Tag zuvor lag die Inzidenz dort noch bei 368,7. Die Auslastung der Intensivbetten sank dagegen leicht von 10,7 Prozent auf 10,6 Prozent.

Im kleinsten Bundesland Bremen wurde am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 227,0 nach 223,3 am Vortag verzeichnet. 215 Neuinfektionen wurden gezählt, zwei weitere Todesfälle kamen hinzu.

Von ch/srt/dpa