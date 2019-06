Hannover

Am langen Pfingstwochenende müssen Reisende auf den Autobahnen in Niedersachsen und Bremen wieder mit vielen Staus rechnen. Wie der ADAC warnte, seien im Nordwesten vor allem die Autobahnen 1 von Hamburg über Bremen in Richtung Dortmund, die A2 vom Ruhrgebiet über Hannover nach Berlin und die A7 zwischen Göttingen, Hannover und Hamburg betroffen. Autofahrer müssten vor allem am Freitagnachmittag sowie am Samstag mit den Behinderungen rechnen. Für Pfingstsonntag rechnen die Auto-Experten dagegen mit freier Fahrt. Staus könnte es dann wieder am Pfingstmontag und Dienstag wegen des Heimreiseverkehrs geben.

Engpass in Hamburg

Besonders Hamburg wird ein Engpass: Dort wird eine Brücke der B5 in Billstedt abgerissen. Die A1 ist deshalb von Freitagabend, 21 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, dem Dreieck Hamburg-Süd und dem Kreuz Hamburg-Ost nicht passierbar.

Auf der A7 besteht zwischen Westenholz Bad Fallingbostel, Berkhof und Westenholz sowie zwischen Großburgwedel und Berkhof Staugefahr.

Von RND/lni