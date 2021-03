Hannover

Frühkindliche Bildung ist der Grundstein für das spätere Lernen. In Niedersachsen soll das Kita-Gesetz deswegen überarbeitet werden, doch der Plan der rot-schwarzen Landesregierung sorgt für massive Kritik im Land. Die Grünen haben am Mittwoch deswegen einen Fünf-Punkte-Plan für bessere Kitas vorgelegt.

„Wegen des hohen Handlungbedarfs ist auch die Erwartung hoch“, machte Grünen-Chefin Julia Willie Hamburg deutlich. Doch der Entwurf der GroKo weise „eklatante Mängel“ auf. Es brauche deswegen dringend eine Qualitätsoffensive. Die Kitas seien wegen der steigenden Anforderungen inzwischen besonders gefordert. Neben Sprachförderung sind sie auch für Inklusion zuständig – doch diese Punkte fänden bisher kaum Beachtung.

Bis auf die Einführung der dritten Kraft in Krippen im Jahr 2014 sei wenig geschehen, so die Fraktionsvorsitzende. Zwar habe Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sein Wahlversprechen gehalten und die Kita-Gebühren abgeschafft, an der Qualität habe sich aber nichts verbessert.

Verpflichtend dritte Kraft in Kitas

Die Grünen fordern deswegen die dritte Kraft auch verpflichtend in Kitas einzuführen, um so die Betreuungssituation im Land zu verbessern. Dabei beruft sich die Oppositionsfraktion unter anderem auf die Bertelsmann-Studie aus dem Jahr 2020 – die war zu dem Schluss gekommen, dass die Betreuungssituation in Deutschland nicht kindgerecht sei.

Nicht die einzige Forderung der Grünen: Sie setzen sich auch für eine Ausbildungsoffensive ein. Konkret müsse die dualisierte Ausbildung mit einer Vergütung gekoppelt werden. Nur so könnten mehr Menschen für den Ausbildungsberuf gewonnen werden. Daneben fordern sie mehr Verfügungszeit – die Vorbereitungszeit der Erzieherinnen und Erzieher müsse um 20 Prozent erhöht werden. Der Fünf-Punkte-Plan sieht zudem eine Verbesserung der inklusiven Ausrichtung vor: In jeder Kita-Gruppe soll auch eine heilpädagogische Fachqualifikation nötig sein. Zudem sollen Grundschulen und Kitas künftig zu Familienzentren ausgebaut werden.

Scharfe Kritik am Entwurf der Landesregierung

Volker Bajus, Sprecher für frühkindliche Bildung, betonte: „Die Kitas in Niedersachsen brauchen dringend ein Upgrade.“ Dazu zähle auch eine bessere Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher.

Bereits am Dienstag hatte das Land einen Gesetzentwurf freigegeben. Dieser rief massive Kritik bei den Verbänden hervor. Grund: Im Gesetzentwurf wird die verpflichtende dritte Kraft in Kitas nicht aufgeführt. Obwohl es sich dabei um eine langjährige Forderung handelt, wurde dieser Punkt auf 2025 verschoben. Zudem wurde kritisiert, dass die Pläne der GroKo perspektivlos seien – jede vierte Fachkraft verlässt den Beruf nach der Ausbildung im Schnitt nach drei bis fünf Jahren. Darauf müsste reagiert werden, so die Meinung der Verbände.

Von Mandy Sarti