Als Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag vor die Presse trat, um den niedersächsischen Sonderweg für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zu verkünden, wirkte er emotional angefasst. Mitunter sogar so besorgt, wie man ihn seit Beginn der Pandemie nicht gesehen hat. Die Sorge vor der Omikron-Variante sei groß, sagte er. Es müsse alles dafür getan werden, damit der Januar nicht so dramatisch werde, wie einige es befürchten. Doch offenbar bereitet dem Landeschef nicht nur die Dynamik des Infektionsgeschehens Sorgen, auch der Druck hinter den Kulissen wächst.

Immer wieder müssen die Verordnungen des Landes angepasst werden. Die Geschwindigkeit ist dabei so schnell, dass die Verordnung schon im Entwurfsstadium überholt ist. So verkündete die Landesregierung erst die 2G-plus-Regel, nahm dann Menschen mit Auffrischungsimpfung aus der Testpflicht aus. Keine halbe Woche später korrigierte der Ministerpräsident in der Sondersitzung des Landtages den Kurs erneut: Gastronomen und Veranstaltende können auch ohne Testpflicht öffnen, dann müssen sie ihre Kapazität allerdings auf 70 Prozent reduzieren.

Kritik vom Städtetag

Niedersachsens Städtetagsvizepräsident Frank Klingebiel (CDU) ist überzeugt: „Wir verlieren immer mehr die Akzeptanz in der Mitte der Gesellschaft.“ Für viele Menschen seien die Regeln nicht mehr nachvollziehbar. Und damit ist der Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter nicht allein. Viele Kommunen fühlen sich im Stich gelassen. Die ständigen Widersprüche lähmten das Krisenmanagement, heißt es. Zudem sei die Steuerung durch die Landesregierung auch 22 Monate nach Ausbruch der Pandemie noch immer nicht professionalisiert.

Und auch die Regeln um die Weihnachtsruhe sorgen für Ärger. Vor der Bund-Länder-Schalte forderte Stephan Weil ein bundeseinheitliches Vorgehen für die Feiertage, auf Bundesebene konnte aber keine Einigung erzielt werden. Stattdessen wollte der Landeschef eine eigene Weihnachtsruhe umsetzen. Geplant war die absolute Kontaktreduzierung und die Vorverlegung der Weihnachtsferien – herausgekommen ist die Aussetzung der Präsenzpflicht und Kontaktbeschränkungen von maximal 25 Personen. In Regierungskreisen sind manche überzeugt: „Das kann der Ministerpräsident nicht mit der Ruhe gemeint haben.“

Doch offenbar gelingt es nicht, die Interessen zu vereinen. Wenngleich Stephan Weil für die Vorverlegung der Ferien war, stellte sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) vehement gegen diese Pläne, erfuhr die NP aus Regierungskreisen. Zwischenzeitlich stand dabei auch die Idee des Homeschoolings im Raum, doch noch immer sind die Angebote im Land nicht so weit ausgebaut, dass alle Kinder und Jugendlichen zu Hause lernen können. Ein Streit, der in einem Kompromiss mündete, der nun ebenfalls für Kritik sorgt. Franz-Josef Meyer, Vorsitzender des Verbandes für Erziehung und Bildung, moniert: „Das Präsenzpflicht-Aus beschert den Schulen Chaostage.“ Die Lösung sei die schlechteste aller Optionen, vorgezogene Ferien hätten die Planung deutlich vereinfacht.

CDU fordert bessere Voraussetzungen für Homeschooling

Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, ist überzeugt: „Ministerpräsident Stephan Weil hat mit dieser Regel versucht, Gesicht zu wahren. Das ist allerdings nicht geglückt.“ Die Maßnahmen seien nicht geeignet, um die vierte Welle zu brechen. Ihre Fraktion begrüßte grundsätzlich eine Weihnachtsruhe und die Kontaktreduzierung, dafür müssten die Kontakte aber auch tatsächlich reduziert werden, sagte sie.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Dirk Toepffer, erkennt kein Schlingern im Kurs der Landesregierung: „Die Verordnung muss an die Realität angepasst werden. Die Geschwindigkeit gibt allerdings das Virus vor.“ Doch der Christdemokrat bleibt nicht unkritisch: „Wir müssen uns jetzt dringend auf das Homeschooling einstellen. Wir wissen nicht, in welche Situation wir aufgrund des Virus noch geraten.“

Die Liberalen sehen den Ministerpräsident derweil in Erklärungsnot und fordern eine Regierungserklärung. „Die verschärften Corona-Maßnahmen gehen deutlich über das hinaus, was in der Sondersitzung des Landtags am vergangenen Dienstag besprochen wurde. Das gilt insbesondere für die Weihnachtsruhe“, macht FDP-Chef Stefan Birkner deutlich. Er selbst forderte noch im Oktober-Plenum einen „Freedom-Day“. Er kritisiert zudem, dass nicht mehr vermittelbar sei, wieso sich die Regeln kurzfristig änderten.

Eine Regierungserklärung wird Stephan Weil am Dienstag im Landtag nicht abgeben – allerdings will er das Parlament zumindest kurz über die Weihnachtsruhe unterrichten. Ob das den Druck verringert, bleibt abzuwarten.

Von Mandy Sarti