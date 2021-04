Hannover

Besser als befürchtet, aber mit einem Trend, der für 2021 nichts Gutes erwarten lässt, hat sich die coronageplagte Kfz-Branche im vergangenen Jahr geschlagen. Nur dank des überraschend deutlich angezogenen Geschäfts mit Gebrauchtwagen konnten hohe Verluste mit Neufahrzeugen abgefedert werden. Sorgen bereiten die stark rückläufige Ausbildungsbilanz sowie Umsatzeinbrüche beim Service.

„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, beschrieb Karl-Heinz Bley, Präsident des Kfz-Landesverbandes Niedersachsen-Bremen, am Mittwoch die Lage von Werkstätten und Händlern. Dabei ist das Gewerbe mit Blick auf die nackten Kennzahlen noch vergleichsweise glimpflich davon gekommen. Der Umsatz in Niedersachsen sank von gut 26,8 Milliarden Euro im Vorjahr auf rund 26,2 Milliarden Euro im Jahr 2020. Als ein Hauptgrund wurden „hohe zweistellige Verluste bei neuen Fahrzeugen“ genannt, der entsprechende Verkaufswert rutschte von knapp 12,7 auf etwa 10,9 Milliarden Euro ab. Teilweise auffangen konnte dies in manchen Betrieben der Handel mit älteren Fahrzeugen - hier wuchsen die Erlöse aus Verkäufen von 9,9 auf 11,4 Milliarden Euro.

Mehr Gebrauchte als Neuwagen verkauft

Die Umsatzrendite sank um lediglich 0,1 Prozentpunkte auf 1,2 Prozentpunkte. Die Realität sei aber eine andere, wie Bley betonte. So sei der vergleichsweise geringe Verlust vor allem den gestiegenen Preisen der Fahrzeuge zu verdanken, während die Stückzahlen deutlich zurückgingen. Händler hätten viele Autos auf den Höfen stehen, die sie nicht verkauft bekommen. Die Auftragslage werde immer dünner, die ohnehin nicht üppige Marge geringer. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Deshalb sind wir schon besorgt“, so Bley.

Beachtlich: Der Umsatz mit Gebrauchtwagen lag 2020 in Niedersachsen erstmals höher als im Neuwagengeschäft. „Wir hatten die richtigen Autos. Die Kunden wollten junge und gut ausgestattete Fahrzeuge“, erklärt Landesverbandssprecher Joachim Czychy. Auch der gestiegene Durchschnittspreis habe zum erfreulichen Ergebnis beigetragen. Durchschnittlich 14.750 Euro ließen sich die Käufer ihren neuen Gebrauchten kosten, 2019 waren es noch rund 12.600 Euro. Jedoch deute sich schon jetzt an, dass der Aufwind nicht anhält. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stehen für 2021 bislang rund ein Viertel weniger Umschreibungen zu Buche – „ein Fehlstart“, so Czychy.

E-Autos sind die Gewinner

Mit gemischten Gefühlen schaut die Branche auf den Erfolg des E-Autos. Vor wenigen Jahren hätte man eine so rasante Entwicklung (27.000 verkaufte Fahrzeuge im Jahr 2020) nicht für möglich gehalten. Es sei aber auch ein „erkaufter Markt“, urteilte Bley mit Blick auf hohe staatliche Subventionen mit Kaufprämien von bis zu 9000 Euro. Dass die Politik gleichzeitig dem Verbrennungsmotor „ein Ende bereitet“, sieht man mit Sorge. Schließlich könnten zum Erreichen der Klimaschutzziele auch weiterentwickelte Verbrenner beitragen. „Die E-Mobilität wird weiter zunehmen. Die Einbußen bei den Verbrennen ersetzen kann sie so schnell aber nicht“, ist Bley überzeugt. Die Gretchenfrage bleibe, wie schnell die Hersteller künftig E-Fahrzeuge liefern können.

Nachdem die Pandemie bisher von vergleichsweise vielen Unternehmen überbrückt werden konnte, rechnet der Verbandschef nun mit drastischen Problemen, sollte der aktuelle Lockdown länger anhalten: „Der zentrale Vertriebskanal der volkswirtschaftlich bedeutenden Automobilbranche bleibt dicht, und das schon seit Mitte Dezember 2020.“ Es drohe ein „desaströses“ Autojahr 2021. „Wir alle hoffen, dass es im zweiten Halbjahr besser wird, wenn Test- und Impfstrategien auf stabilen Beinen stehen“, sagte er.

Immerhin stieg im vorigen Jahr der Durchschnittspreis je Wagen – auch weil die vorhandenen Kunden sich oft teurere Modelle wie SUVs zulegten. Die meisten übrigen Kennziffern zeigten demgegenüber nach unten. Das Service-Geschäft nahm ab. Die Zahl der neu eingestellten Lehrlinge wurde 2020 deutlich geringer: in der Kfz-Mechatronik um 21 Prozent, bei Automobilkaufleuten sogar um mehr als 27 Prozent.

Von André Pichiri