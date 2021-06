Hannover

Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat ein Papier darüber geschrieben, wie sich die CDU finanzpolitisch ausrichten soll. Dabei geht es auch um die Folgen der Pandemie. Mit der NP spricht er darüber, was sich das Land noch leisten kann und wieso es seiner Meinung nach wichtig ist, an der Schuldenbremse festzuhalten.

Herr Hilbers, die Pandemie bedeutet tiefe Einschnitte für die Staatskassen. Bund und Land haben Milliarden investiert, gleichzeitig sinken die Steuereinnahmen. Sie sind für einen strikten Ausgabenstopp, wieso?

Wir haben es mit der größten Krise seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland zu tun. Um die Schäden möglichst klein zu halten, haben wir viel geleistet und investiert, aber das muss irgendwann ausgeglichen werden. Wir werden das hohe Einnahmenniveau aus der Zeit vor der Pandemie so schnell nicht mehr erreichen, deswegen können wir es uns nicht erlauben, teure Leistungsgesetze zu beschließen.

Sie haben ein Papier über die finanzpolitische Ausrichtung der CDU geschrieben. Darin schreiben Sie auch davon, dass bisher getätigte Großzügigkeiten „Sprengsatz“ werden könnten. Das müssen Sie konkretisieren.

Die Ausgaben müssen weniger stark steigen als die Einnahmen um zügig wieder zu ausgeglichenen Haushalten zu kommen. Wir liegen rund zwei Milliarden Euro unterhalb der Planung vor der Pandemie, wir können also nicht in der gleichen Größenordnung Geld ausgeben. Vor allem nicht in Projekte, die uns langfristige Kosten bescheren. Der Rechtsanspruch auf Ganztagbetreuung in Grundschulen würde das Land jährlich 800 Millionen Euro kosten, das lässt sich augenblicklich nur schwer realisieren.

Land kann sich dritte Kitakraft nicht leisten

Die seit langer Zeit geforderte dritte Kitakraft ist ebenfalls mit langfristigen Kosten verbunden. Gilt das Gleiche für sie?

Auch die dritte Kitakraft lässt sich derzeit nur schwierig realisieren. Im Moment ist es besser, innezuhalten und zu schauen, wie sich die Situation in Niedersachsen entwickelt. Kredite müssen zurückgezahlt werden. Uns muss es daher gelingen, schnell wieder auf Wachstum zu setzen.

Gleichzeitig hat die Pandemie doch aber auch offengelegt, wie viel Investitionsbedarf es noch gibt. Gerade im Bereich Digitalisierung, Bildung und Hochschulen muss offensichtlich nachgesteuert werden. Mit Einsparungen allein, funktioniert das aber nicht.

Es ist wichtig, entsprechende Freiräume zu schaffen. In meiner Zeit als Finanzminister habe ich bewiesen, dass es funktioniert, Altschulden zu tilgen und gleichzeitig die Investitionskurve zu steigern. Wichtig ist dabei die Prioritätensetzung.

Wo liegen für Sie die Prioritäten?

Wir müssen bei der Digitalisierung vorankommen, den Breitbandausbau weiter vorantreiben und so weiße Flecken beheben. Zudem muss es Ziel sein, die Verkehrsinfrastruktur zu verbessern. Daneben ist die Klimaneutralität wichtig.

Das sind alles Bereiche, die viel Geld kosten. Sie wollen trotz niedriger Zinsen dennoch an der Schuldenbremse festhalten, wieso?

Jede Generation muss mit dem Geld auskommen, das zur Verfügung steht und Fiskalregeln einhalten. Wenn wir jetzt Geld für Dinge ausgeben, die wir uns nicht leisten können und sie aus der Verschuldung bezahlten, verlagern wir die Kosten auf die nächste Generation, das halte ich für falsch.

Damit sind Sie innerhalb der CDU verhältnismäßig sehr streng. Einige Parteimitglieder sprechen sich klar für mehr Investitionen aus. Ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich beispielsweise erst kürzlich einen Deutschlandfonds für Investitionen, an dem sich der öffentliche Sektor privat beteiligen kann, ins Gespräch gebracht. Was halten Sie von der Idee?

Wir sind eine Volkspartei, deswegen gibt es auch bei uns unterschiedliche Stimmen. Elementar wichtig ist, sich dabei zu soliden Finanzen zu bekennen. Das geht durchaus mit Investitionen aus einem Fonds, allerdings nur, wenn sie sich selbst aus Einnahmen tragen und der Staat keinen Kapitaldienst leistet und neue Schulden aufnimmt.

Im Prinzip ist die Forderung von Armin Laschet aber schon sehr ähnlich zum Niedersachsenfonds, den die Grünen und der DGB vorschlagen und den Sie auf Landesebene ablehnen, oder?

Nein, bestimmt nicht. Ich habe mit Armin Laschet darüber gesprochen. Es geht um die Mobilisierung privaten Kapitals. Der Vorschlag aus Niedersachsen ist aber eine reine Umgehung der Schuldenbremse, denn der Kapitaldienst wird nur vom Staat getragen. Die verdeckte Schuldenaufnahme durch den Staat kann nicht der richtige Weg sein.

Am vergangenen Wochenende hat sich Ministerpräsident Stephan Weil auf dem SPD-Landesparteitag ebenfalls für dieses Modell ausgesprochen. Ihre finanzpolitischen Ansichten gehen da weit auseinander. Wie wollen Sie diese Lager in der Legislatur vereinen?

Es gibt einen Koalitionsvertrag, der klar vorschreibt, was geht und was nicht. Die Schuldenbremse hat bei uns Verfassungsrang. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen CDU und SPD, das liegt auf der Hand, sonst könnten wir gleich fusionieren. Ich sehe aber nicht, dass wir damit nicht regieren können. Die CDU hat schon immer mehr auf Eigenverantwortung und Chancen gesetzt. Wir stehen nicht für das Gleichmachen und für Staatsverschuldung.

Minister will zurück zu mehr Eingenverantwortlichkeit

Hat der Staat in der Krise nicht aber erstaunlich viel Verantwortung übernommen?

Das war wichtig, um den Ängsten entgegenzuwirken und die Strukturen, die wir haben, zu erhalten. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass sich durch das Handeln des Staates die Koordinaten verschoben haben, hin zu einem schützenden Staat mit mehr Regulierung. Unser Ziel muss es sein, zu den Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft zurück zu gelangen. Sodass jeder und jede Einzelne etwas für den Wohlstand tut. Dazu gehört auch, dass sich Niedersachsen und Deutschland wieder stärker zum Wettbewerb bekennen. Das funktioniert aber nicht durch hohe Staatsausgaben, sondern nur dadurch, der Wirtschaft mehr Freiräume zuzugestehen und die Steuern so zu gestalten, dass sich Deutschland als Standort rentiert.

Was schwebt Ihnen konkret vor?

Deutschland liegt an der Spitze bei der Unternehmenssteuer. Deswegen braucht es eine Reform der Unternehmensbesteuerung. Für die Körperschafts- und Gewerbesteuer ist ein Deckel bei 25 Prozent nötig und die degressive Abschreibung ist ein wichtiger Bestandteil. Der Solidarzuschlag muss abgeschafft und die Abschreibung der digitalen Güter überarbeitet werden. Es muss sich wieder lohnen, zu investieren.

Sie denken primär an die Wirtschaft, was ist aber mit den Menschen, die davon nicht profitieren? Wie wollen Sie soziale Benachteiligung auffangen?

Notwendig ist, wieder stärker darüber reden, wie Geld verdient wird und diejenigen, die Hilfe benötigen, nicht zu alimentieren sondern zu fördern. Wenn möglichst viele Menschen Teil der Wirtschaft sind, können auch mehr am Wohlstand partizipieren. Wenn man den Wohlstand als Kuchen sieht, werden die Stücke immer unterschiedlich groß bleiben, aber es hilft, wenn der Kuchen grundsätzlich größer wird. Dann sind auch die Stücke des Einzelnen größer. Deswegen muss es einen deutlichen Abstand zwischen den Menschen geben, die arbeiten und denen, die Transferempfänger sind.

Von Mandy Sarti