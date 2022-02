Mülleimer quellen über und an Straßenrändern türmt sich der Sperrmüll - große Städte in Niedersachsen und Bremen leiden unter einer Zunahme des Abfallaufkommens. Aber es gibt auch Ausnahmen.

Wilder Müll hat in vielen Städten in Niedersachsen – wie hier in der Nordstadt von Hannover – in den beiden vergangenen Jahren zugenommen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa