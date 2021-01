Hannover

Die Corona-Pandemie hat nach Angaben des Verkehrsministeriums in Niedersachsen zu einem Rückgang der Fahrgastzahlen im ÖPNV von bis zu 80 Prozent geführt. „Die Corona-Pandemie ist ein herber Rückschlag für den öffentlichen Personennahverkehr auf Straße und Schiene“, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Samstag in Hannover. Dennoch wolle er verhindern, dass der ÖPNV dauerhaft geschwächt werde. Nach erfolgreicher Bewältigung der Pandemie peile er „erneut Höchststände bei den Fahrgastzahlen an“. Dazu fördere das Ministerium im Jahr 2021 insgesamt 324 Projekte mit rund 157 Millionen Euro.

Verluste erwartet: ÖPNV wird auch 2021 weniger genutzt

Gegenüber dem vergangenen Jahr (95,4 Millionen Euro) ist das den Angaben zufolge eine Steigerung von mehr als 60 Millionen Euro. Mit dem Geld würden unter anderem Stadt- und Straßenbahnen neu- oder ausgebaut, mehr als 1.000 Bushaltestellen barrierefrei gestaltet oder mehr als 300 neue Busse angeschafft. Mehr als jeder fünfte davon fahre mit Elektro-, Gas- oder Hybridantrieb.

Darüber hinaus hätten die Landesregierung und der Bund einen Rettungsschirm mit Geldern von insgesamt 402 Millionen Euro aufgespannt, sagte Althusmann. Damit sollten die durch die Corona-Pandemie verursachten Schäden ausgeglichen werden. Er setze sich aktuell dafür ein, dass dieser gemeinsame Rettungsschirm verlängert werde. Die coronabedingt geringe Auslastung werde auch im laufenden Jahr noch erhebliche Schäden verursachen.

