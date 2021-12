Hannover

Die verschärften Kontaktbeschränkungen sollen in Niedersachsen voraussichtlich noch nicht an den beiden Weihnachtsfeiertagen gelten. Das sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch in Hannover unter Berücksichtigung auf einen Entwurf einer überarbeiteten Corona-Verordnung.

Bund und Länder hatten sich am Dienstag auf verschärfte Kontaktbeschränkungen verständigt - dann dürfen sich maximal zehn Menschen treffen, auch gegen das Coronavirus Geimpfte oder von einer Covid-Infektion Genesene fallen darunter. Kinder bis 14 Jahren hingegen zählen nicht dazu. Diese Regelung soll spätestens am 28. Dezember in Kraft treten.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Dienstagabend betont, dass diese verschärften Regeln noch nicht an Heiligabend gelten sollen. Ob dies zu den beiden Weihnachtsfeiertagen der Fall ist, ließ er zunächst offen. Eine abschließende Entscheidung wird am Mittwoch oder Donnerstag erwartet. Laut Pörksen wird zudem die sogenannte Weihnachtsruhe voraussichtlich bis zum 15. Januar verlängert. Auch dies sei allerdings nur ein Entwurf.

Die niedersächsische Landesregierung hatte eine sogenannte Weihnachtsruhe auf den Weg gebracht. Clubs und Diskotheken müssen demzufolge von Heiligabend bis zum 2. Januar schließen, Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen sind dann ebenfalls nicht erlaubt.

Von Marc Niedzolka