Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat auch hierzulande vieles verändert. Die niedersächsische Landesregierung und Kommunen müssen Lösungen für neue Probleme finden. Ministerien haben Taskforces eingerichtet. Es geht um die Energie- und Lebensmittelversorgung, die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen – oder um Partnerschaften mit russischen Regionen.

Energie, Lebensmittel, Zivilschutz: So wirkt sich der Ukraine-Krieg auf Niedersachsen aus

