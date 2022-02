Hannover

Die Omikron-Welle hat Niedersachsen weiter fest in der Hand. Die Corona-Infektionszahlen steigen, die Inzidenz im Land liegt inzwischen bei 1484 und die Belastungen in den Krankenhäusern nehmen zu – zeitgleich geht der Impfkampagne aber zunehmend die Luft aus.

Trotz allem sind aber wieder Lockerungen im Gespräch – nicht zuletzt, weil in Dänemark sämtliche Corona-Beschränkungen gefallen sind. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte am Montag zum Beispiel weitreichende Erleichterungen für sein Land an.

In Niedersachsen informiert am Dienstag um 13 Uhr der Corona-Krisenstab über die Corona-Lage im Land. Hier können Sie die Pressekonferenz im Livestream verfolgen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil rechnet mit dem Höhepunkt der Omikron-Welle Mitte Februar. „Uns stehen noch drei harte Wochen bevor“, sagt der SPD-Politiker am Freitag im Interview mit dem Göttinger Tageblatt.

Weil versicherte zugleich aber auch: „Sobald es vertretbar ist, werden wir lockern.“

