Hannover

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) in Niedersachsen begrüßt im Kern die beim jüngsten Bund-Länder-Gipfel zur Coronakrise gefassten Beschlüsse, befürchtet aber auch Nachteile für das Gastgewerbe. Es sei positiv, dass die Anstrengungen für eine Erhöhung der Impfquote erhöht und die Inzidenzwerte künftig nicht mehr alleiniger Maßstab für Schutzmaßnahmen sein sollten, sagte DEHOGA-Landeschef Detlef Schröder am Mittwoch in Hannover.

Kritisch sei jedoch die angekündigte 3G-Regel („Geimpft, genesen, getestet“) für Innengastronomie und Beherbergungsbetriebe zu bewerten. Hier würden erneut Maßnahmen auf Kosten der Branche getroffen, sagte Schröder. Dem niedersächsischen Gastgewerbe werde mit der Umsetzung dieser Regelung erneut ein „alleiniges Sonderopfer“ zugemutet - mit dem ausschließlichen Zweck, den Impfdruck auf die Bevölkerung zu erhöhen.

Schrumpfen Testangebote schon in den nächsten Wochen?

Als kontraproduktiv bezeichnete Schröder, dass Corona-Tests für die Bevölkerung ab Oktober kostenpflichtig werden sollen. Die Maßnahme diene ebenfalls dem alleinigen Zweck, Bürger mit sanften Druck zur Impfung zu bewegen. Ob das die Impfquote tatsächlich erhöhe, werde sich zeigen. Auf jeden Fall sei zu erwarten, dass Testangebote schon in den nächsten Wochen abgebaut würden. Dies treffe insbesondere gastgewerbliche Betriebe im ländlichen Raum und in Gebieten, in denen Gäste keinen unkomplizierten Zugang zu Testmöglichkeiten hätten.

Von NP/epd