Hannover

Eigentlich gab es in Niedersachsen Grund, vorsichtig aufzuatmen. Am Freitag noch machte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) deutlich, dass man ein Etappenziel erreicht habe, die beiden Corona-Hotspots Cloppenburg und Vechta hatten es geschafft, auf einen Inzidenzwert unter 200 zu kommen. Doch am Wochenende stiegen dann wider Erwarten die Infektionszahlen. Am Samstag wurden bundesweit Rekordwerte bei den Neuinfektionen gemessen.

In Bayern werden deswegen die ersten Konsequenzen gezogen und Maßnahmen verschärft. Auch eine Option für Niedersachsen? Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) machte am Montag deutlich: „Ich kann gut verstehen, dass Länder, die besonders hohe Inzidenzwerte aufweisen, weitere Verschärfungen vornehmen. Für Niedersachsen sehe ich dazu derzeit keine Notwendigkeit.“ Man sei weiterhin vorsichtig. Regierungssprecherin Anke Pörken wies aber auch darauf hin, dass man derzeit nicht vorhersehen könne, wie sich die Zahlen in der nächsten und übernächsten Woche entwickeln. „Die Maßnahmen für Weihnachten und Silvester sind immer unter Vorbehalt.“

Anzeige

Entscheidung vor dem 20. Dezember

Vor dem 20. Dezember – dem Zeitpunkt, an dem die derzeit gültigen Regeln auslaufen – werde man daher sehr gewissenhaft auf die Situation blicken. „Auch wir können nicht ausschließen, dass es notfalls wieder zu Verschärfungen kommt“, machte die Regierungssprecherin deutlich. In der Adventszeit sei es deswegen umso wichtiger, auf nicht notwendige Kontakte zu verzichten. Mit Blick auf Reisen aus anderen Regionen Deutschlands, in denen die Inzidenzen deutlich höher sind, bat sie darum, auf Reisen über die Feiertage zu verzichten.

Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) warb daneben erneut für eine vorweihnachtliche Quarantäne. „Wann immer es möglich ist, sollten sich die Menschen acht bis zehn Tage vor Weihnachten in Selbstisolation begeben.“ Dies sei das effektivste Mittel, um die Angehörigen vor einer Infektion zu schützen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) kündigte am Montag in einer Unionsfraktionssitzung an, sich noch vor Weihnachten über nötige Schritte mit den Länderchefs auszutauschen. Die Infektionszahlen seien noch immer zu hoch, wurde sie aus Teilnehmerkreisen zitiert.

Bei Niedersachsens Ministerpräsident traf die Forderung nicht auf Zuspruch: „Ich sehe aktuell keine dringende Notwendigkeit eines weiteren Austauschs zwischen den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin.“ Sollte es aber zu solchen Gesprächen kommen, werde man aber teilnehmen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Mandy Sarti