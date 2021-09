Hannover

Steigende Inzidenzwerte, Verwirrung um Warnstufen, Impfungen für Jugendliche – auch am heutigen Dienstag gibt es wieder einige wichtige Corona-Themen zu besprechen, die die Menschen in Niedersachsen bewegen. Darüber informiert der Krisenstab des Landes ab 13.00 Uhr.

So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen mit dem Corona-Virus pro 100.000 Einwohner in Niedersachsen in der Region Hannover und in Städten wie Wolfsburg und Peine wieder über 100. Da aber laut Corona-Verordnung für die Lagebeurteilung neben den Neuinfektionen auch die Belegung von Krankenhausbetten (Hospitalisierung) und den Anteil von Covid-19-Patienten in Betten der Intensivstationen wichtig ist, wurde bisher landesweit auf das Ausrufen einer Warnstufe verzichtet, bei der neue Corona-Beschränkungen gedroht hätten.

Sehen Sie hier die Corona-Krisen-PK vom NDR im Livestream:

Weil widerspricht Spahn

Auch in den Schulen wird anstelle von schärferen Pandemie-Maßnahmen auf Lockerungen gesetzt. Demnach sollen Schülerinnen und Schüler, die einen infizierten Banknachbarn hatten, nur noch fünf Tage zu Hause bleiben müssen. Voraussetzung sei aber, dass Grundregeln umgesetzt würden, nämlich Maske tragen im Unterricht, regelmäßige Tests und Lüftungskonzepte. In Niedersachsen galt bisher eine 14-tägige Quarantäne. Grundsätzlich soll das Schuljahr 2021/2022 im Regelbetrieb laufen, kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zum Schulstart am vergangenen Donnerstag an.

In der vergangenen Woche konnten sich Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren vielerorts in Niedersachsen gegen Corona impfen lassen. Reichlich spät, finden einige. Streit gibt es nun darüber, wer geplante Impfaktionen für über 12-Jährige noch vor den Schulferien verhindert hat. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte erklärt, dass dafür die Ministerpräsidenten verantwortlich seien – „auch Ihr Herr Weil“. Für den niedersächsischen Ministerpräsidenten stellt sich die Situation hingegen anders dar. Er habe ausdrücklich eine Impfung der über Zwölfjährigen gefordert, die Ständige Impfkommission (Stiko) dazu aber damals keine Empfehlung abgeben wollen.

