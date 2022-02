Wöchentlich will ein Aktionsbündnis von nun an für bessere Rahmenbedingungen in Niedersachsens Kindertagesstätten demonstrieren. Am Dienstag wurde die Aktion vor der niedersäschsischen Staatskanzlei in Hannover eingeläutet. Dem Bündnis geht es unter anderem um mehr Fachkräfte.