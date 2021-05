Hannover

Niedersachsens CDU-Landesvorsitzender und Vize-Regierungschef Bernd Althusmann hat das schnelle Impfen von Kindern gegen das Coronavirus gefordert. „Ein Impfstoff für Kinder und Jugendliche soll bei uns spätestens im Juni zugelassen werden“, sagte Althusmann am Dienstag in einem Post in sozialen Medien. Dafür müsse jetzt eine Impfstrategie ausgearbeitet werden. „Auch Impfaktionen in Schulen sollten geprüft werden.“ Das Ziel müsse sein, dass möglichst viele junge Menschen nach den Ferien gegen Corona geschützt sind.

„Unser Fokus muss nun auf der jungen Generation liegen, die in der Pandemie zurückgesteckt hat, um Älteren und Schwächeren den Vorrang zu lassen“, betonte Althusmann. „Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche aufholen, schnell geimpft werden und wieder mehr Freiheiten genießen können.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Entscheidung für Zulassung soll wohl noch im Mai fallen

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat für eine zügige Rückkehr zu einem normalen Betrieb in Kitas und Schulen geworben. Mit den fortschreitenden Impfungen gegen Corona könne über einen erworbenen Schutz von Kita- und Schulpersonal sowie den Eltern ein „Schutzkokon“ um Kinder und Jugendliche gebildet werden, sagte Giffey auf der Eröffnungsveranstaltung des - digitalen - Deutschen Kinder- und Jugendhilfetags am Dienstag in Essen.

Auch in der erwarteten Impfung der über Zwölfjährigen sieht die Ministerin einen wichtigen Baustein für einen wieder geregelten Schulbetrieb. Wohl noch im Mai will die europäische Arzneimittelbehörde EMA über die Empfehlung zur Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer ab 12 Jahren entscheiden. Im Anschluss könnte die Altersgruppe ab Juni geimpft werden, so die Erwartung Giffeys. Bislang gibt es in der EU für das Vakzin eine Zulassung erst ab 16.

Von NP/dpa