Hannover

Bei mehreren Verkehrsunfällen in Niedersachsen sind zahlreiche Menschen am Wochenende ums Leben gekommen. Eine Kollision mehrerer Autos forderte nahe Dransfeld ( Landkreis Göttingen) vier Tote und sieben Verletzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zu einem tragischen Autounfall kam es auch am Freitag im Kreis Friesland: Eine 41-jährige Mutter und ihre zehnjährige Tochter erlagen ihren Verletzungen in einer Klinik. Im Landkreis Osnabrück gab es am Samstag zwei Tote bei zwei Unfällen.

Ersten Erkenntnissen zufolge führte auf der Bundesstraße 3 nahe Dransfeld der Überholversuch einer 23-jährigen Autofahrerin am Samstagabend zu einem Unfall. Die Frau wollte laut Polizei einen vor ihr fahrenden Wagen überholen, als ihr Auto gegen ein entgegenkommendes Auto prallte. Die 23-Jährige sowie drei Insassen des entgegenkommenden Wagens im Alter von 65, 62 und 86 Jahren wurden dabei tödlich verletzt. In der Folge kam es zu weiteren Unfällen, an denen drei Autos beteiligt waren. Sieben Menschen wurden insgesamt verletzt, zwei darunter schwerst.

Mutter und Tochter sterben im Kreis Friesland

Nach einem schweren Unfall in Sande im Kreis Friesland sind eine 41 Jahre alte Mutter und ihre zehnjährige Tochter ums Leben gekommen. Die Frau hatte am Freitagabend mit ihrem Wagen ein Fahrzeug auf einer Landstraße überholt, wie ein Polizeisprecher sagte. Beim Wiedereinscheren verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Graben. Die Mutter erlag im Krankenhaus noch am Tag des Unfalls ihren Verletzungen. Die Tochter kam zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik und starb am Sonntag.

In Melle (Kreis Osnabrück) sind zwei Menschen bei zwei Unfällen ums Leben gekommen. Ein junger Autofahrer (23) fuhr am frühen Samstagmorgen gegen einen Baum und wurde dabei getötet. Ein 35-jähriger Lastwagenfahrer starb, nachdem er gegen einen Baum gefahren und mit seinem Wagen umgekippt war. Die Ursachen waren laut der Polizei jeweils zunächst unklar.

Von RND/lni