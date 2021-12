Eine Passantin trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Unabhängig von der Zahl der Corona-Neuinfektionen sollen die Menschen im Südwesten wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können - vorausgesetzt, sie sind geimpft, genesen oder getestet. +++ dpa-Bildfunk +++ "In sämtlichen Bussen und Bahnen" müssen Fahrgäste ab sofort eine FFP2-Maske tragen. Eine Passantin trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Unabhängig von der Zahl der Corona-Neuinfektionen sollen die Menschen im Südwesten wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können - vorausgesetzt, sie sind geimpft, genesen oder getestet. +++ dpa-Bildfunk +++ Kaum mehr wegzudenken: Die FFP2-Maske ist in der Corona-Pandemie zum Standard geworden. Ein Thema, das auch die Peiner 2021 in besonderem Maße beschäftigte. Quelle: Marijan Murat/dpa