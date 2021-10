Wolfsburg

Der anhaltende Chip-Mangel führt dazu, dass Volkswagen ein Herzensprojekt zunächst einmal auf Eis legen muss: die Elektrifizierung der Dienstwagenflotte. In einer internen E-Mail teilte der Autobauer seinen rund 18 000 dienstwagenberechtigten Mitarbeitern mit, dass Elektroautos als Dienstwagen bis voraussichtlich Ende 2022 nicht mehr bestellbar seien. Die Auslieferung bereits georderter Wagen werde sich zudem erheblich verzögern.

Eine Hauptgrund für die neue Regel ist der in Wolfsburg nur allzu bekannte Halbleiter-Mangel. Dieser macht VW wie der gesamten Auto-Industrie bereits seit fast einem schwer zu schaffen. Zwar steuert VW die Verteilung der raren Chips zwar bisher so, dass Kurzarbeit vor allem in Verbrenner-Werken wie Wolfsburg anfällt, aufgrund der hohen Nachfrage sind allerdings mittlerweile auch E-Autos knapp.

Kunden gehen vor Managern

Wie hoch die Nachfrage nach ID.3 und Co. ist, zeigte ein Blick auf den Jahresvergleich. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 hat allein die Kernmarke des Konzerns 167 800 E-Autos ausgeliefert. Das sind gut 30 000 mehr als im Gesamtjahr 2020. Die Belieferung externer Kunden mit E-Fahrzeugen hat angesichts der Engpässe aktuell nun klar Priorität, die Manager hingegen müssen sich Verbrennern begnügen.

Daneben soll eine weitere Regelung für Entlastung sorgen. Dienstwagenberechtigte müssen ihr Fahrzeug ab Ende Oktober für mindestens 12 Monate fahren. Normalerweise ist es bei Volkswagen Usus, dass die Dienstwagen in wesentlich kürzeren Intervallen gewechselt werden.

Besonders Herbert Diess, der sich immer wieder als Klimaschutz-Vorreiter in der Industrie inszeniert, dürfte das gar nicht schmecken. Erst im September letzten Jahres wurde auf seine Initiative hin verfügt, dass die Dienstwagenflotte nach und nach vollständig auf Stromer und Hybride umzustellen sei. In einem Schreiben an die Manager wurden diese energisch dazu aufgerufen, vom Verbrenner auf ein E-Auto zu wechseln, um so „mit gutem Beispiel voranzugehen“.

Rückschlag für Elektrifizierung der Flotte

Der Appell verfehlte seine Wirkung nicht: Auch bei den dienstwagenberechtigten VW-Beschäftigten gewannen die Stromer schnell an Beliebtheit, die Kontingente von ID.3 und ID.4 waren schnell erschöpft und musste aufgestockt werden. Schon im Februar lag der Stromer-Anteil an den Dienstwagen bei gut einem Drittel. Der CO2-Ausstoß der Geschäftsfahrzeug-Flotte der Kernmarke reduzierte sich von 137 Gramm CO2 auf 93 Gramm CO2 pro Fahrzeug.

Nun dürfte diese Zahl wieder rapide sinken. Denn ein Ende des Halbleiter-Mangels ist bei weitem nicht in Sicht. Alle Experten gehen davon aus, dass sich Autoindustrie noch bis Ende 2022 mit dem Problem rumschlagen muss. Bis dahin wird man auf Wolfsburgs Straßen also wohl wieder häufiger Golf und Touareg statt ID.3 und ID.4 zu sehen bekommen.

Von Steffen Schmidt