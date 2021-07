„New Auto“: So rüstet sich Volkswagen für die Mobilität der Zukunft

Wolfsburg

Beim langfristigen strategischen Ziel, Weltmarktführer für ­E-Autos zu werden, sieht Konzernchef Herbert Diess Volkswagen auf einem guten Weg. Damit zufrieden gibt er sich, gerade frisch mit einem neuen Vertrag ausgestattet, aber nicht. Mit der neuen Strategie für 2030 setzt sich der Konzern nun „neue Parameter“, sagte Diess am Dienstag in Wolfsburg. Im Mittelpunkt steht dabei klar die weitere Transformation des Autobauers zu einem softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen.

„New Auto“ – unter diesem Namen firmiert die neue Strategie, mit der Diess Volkswagen darauf vorbereiten will, in der „neuen Welt“ eine führende Rolle zu spielen. Der Name ist dabei Programm. Denn, so Diess, mit den Themen Software und autonomen Fahren stehe der Branche ein nochmal weitaus radikalerer Wandel bevor, als durch den Wechsel des Antriebsstrangs. „Das Auto wird nachhaltig, emissionsfrei, unglaublich sicher, komfortabel und praktisch. Es wird zum Rückzugsort, Arbeitsplatz, Familienreisesalon, zur Schlafstätte und bleibt das beliebteste Transportmittel“, erklärte Diess in einem Beitrag auf LinkedIn.

Umsatzpotential des Mobilitätsmarktes könnte sich mehr als verdoppeln

Durch diese Entwicklung erwarten die Volkswagen Strategen auch eine deutliche Erhöhung des Umsatzpotentials. Bis 2030 könnten sich die Umsätze in der Autoindustrie durch zusätzliche Einnahmen aus dem Software-Geschäft in Höhe von zwei Billionen Euro auf insgesamt fünf Billionen Euro mehr als verdoppeln. Das hätten auch Apple, Google und Co. erkannt, weshalb sie auf den Markt drängen würden, sagte Diess.

Für den Kampf mit diesen Big Playern der Tech-Branche sieht sich Volkswagen allerdings gerüstet – vor allem durch seine Skaleneffekte. „Skalierung wird in der neuen Welt noch wichtiger“, sagte der Konzernchef. Diese will Volkswagen deswegen künftig noch stärker nutzen.

VW will Skaleneffekte noch konsequenter nutzen

Der Plattformgedanke wird dabei konsequent weiterentwickelt. Schon 2026 will VW die Produktion von reinen Elektrofahrzeugen auf der SSP-Plattform starten. Diese soll dann die beiden E-Plattformen MEB und PPE sowie auch die drei Benziner-Plattformen ersetzen. Über die gesamte Lebensdauer sind auf der neuen Mechatronics-Plattform mehr als 40 Millionen Fahrzeuge geplant. Entwickelt wird die SSP übrigens in Wolfsburg – und zwar in dem dann brandneuen Forschungs- und Entwicklungszentrum.

Ähnliches plant Volkswagen für den Bereich Software. In 2025 soll die Cariad mit dem Software Stack 2.0 ein einheitliches Betriebssystem für die Fahrzeuge aller Konzernmarken zum Einsatz bringen. Laut VW soll es der führende Software-Stack in der Branche werden. Mit ihm soll zudem autonomes Fahren auf Level-4 möglich sein – und das wiederum erschließe ganz neue Einnahmequellen.„Software spielt die entscheidende Rolle bei der Transformation von einem reinen Autohersteller zum integrierten Mobilitätskonzern. Bis 2030 kann Software – auf Basis des autonomen Fahrens – eine bedeutende Einnahmequelle in unserer Branche werden“, sagte Cariad-Chef Dirk Hilgenberg. Die neue Software-Plattform ebne den Weg für ein ganz neues digitales Ökosystem und damit auch für neue datenbasierte Geschäftsmodelle.

Verbrenner sorgen vorerst für nötigen Cashflow

Doch für diese Ziele sind weiter immense Investitionen nötig. 73 Milliarden Euro hat Volkswagen von 2021 bis 2025 bereits für Zukunftstechnologien vorgesehen, was 50 Prozent der Gesamtinvestitionen entspricht. Jährlich fließen allein 2,5 Milliarden Euro in die Cariad. Der Anteil der Investitionen in Elektrifizierung und Digitalisierung soll nun sogar weiter erhöht werden.

Für das nötige Geld sorgen soll nicht nur ein ambitioniertes Programm zur Fixkostensenkung, sondern vor allem auch das robuste und margenstarke Verbrennergeschäft. In den nächsten Jahren würden sich Umsatz- und Profitquellen dann aber angleichen. Während VW erwartet, dass der Verbrennermarkt bis 2030 um 20 Prozent schrumpfen wird, sollen zum gleichen Zeitpunkt E-Autos schon die Hälfte aller Konzern-Verkäufe ausmachen. Bis 2040 sollen es dann sogar nahezu 100 Prozent sein.

Margen von E-Autos werden deutlich steigen

Dabei geht Diess sogar davon aus, dass Volkswagen auf dem E-Auto-Markt einen höheren Marktanteil generieren kann, als auf dem Verbrennermarkt. Besonders in den USA strebe VW eine Steigerung des Marktanteils von aktuell 4 auf 10 Prozent an. Diess sprach aufgrund des Biden-Plans für E-Mobilität von einer „historischen Gelegenheit“, die man als „First Mover“ gegenüber der Konkurrenz besitze. „Die Mitbewerber fangen mit einem weißen Blatt Papier an, auf unserem sind schon einige Zeichnungen“, sagte der Konzernchef.

Gleichzeitig rechnet Volkswagen damit, dass durch den Hochlauf der E-Mobilität, die SSP-Plattform und die geplante Einheitszelle auch die Produktionskosten von E-Autos und Batterien signifikant sinken. Das sorge dann dafür, dass die Margen von E-Auto deutlich steigen. Insgesamt sei deswegen davon auszugehen, dass sich die Margen beider Technologien schon innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre auf ähnlichem Niveau angleichen werden.

Von Steffen Schmidt