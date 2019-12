Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat in seiner Neujahrsansprache dazu aufgerufen, die demokratischen Grundwerte zu schützen und zu respektieren. Es gehe darum, eine freie, tolerante und respektvolle Gesellschaft gemeinsam zu verteidigen. „Diese Werte sind das beste Rezept gegen Angst- und Miesmacherei, gegen Aggression und Ausgrenzung. Beleidigungen oder gar Übergriffe zum Beispiel gegen Polizeibeamte, Rettungshelfer oder Bürgermeister müssen wir zusammen klar und deutlich zurückweisen“, sagte Weil laut Redemanuskript.

Zugleich betonte er, in Deutschland gebe es trotz Armut und sozialer Missstände ein Lebensniveau, von dem frühere Generationen nur hätten träumen können. „Wer von Auslandsreisen zurückkommt, weiß oft davon zu berichten, was wir an unserem Land haben“, sagte der seit 2013 amtierende niedersächsische Regierungschef. „Das ist das Ergebnis der Leistung einer ganzen Gesellschaft über einen langen Zeitraum hinweg, und wir sind nach wie vor sehr leistungsfähig in Deutschland und in Niedersachsen.“

Von RND/lni