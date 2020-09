Hannover

Im Kampf gegen demokratische Feinde soll der Verfassungsschutz in Niedersachsen gestärkt werden. Einen entsprechendes Gesetzesentwurf für eine Novellierung legte die rot-schwarze Landesregierung am Dienstag in Hannover vor.

„Mit den geplanten Änderungen wollen wir dort nachjustieren, wo es notwendig ist. Unser Ziel ist es, die Instrumente des Verfassungsschutzes zu stärken“, macht Innenminister Boris Pistorius ( SPD) deutlich. Konkret sieht die Novellierung, die bereits im Koalitionsvertrag 2017 festgelegt wurde, vor, dass Vertrauenspersonen künftig leichter eingesetzt werden können. Bisher ist es den verdeckten Ermittlern nur dann möglich gewesen, sogenannte Beobachtungsobjekte auszuspionieren, wenn es Hinweise aus die Vorbereitung einer Gewalttat gab oder die Ermittlung von erheblicher Bedeutung war. Diese Vorgabe fällt mit dem Entwurf nun weg. Künftig kann somit auf jeden Menschen, der zum Beobachtungsobjekt erklärt wird, eine Vertrauensperson angesetzt werden. „Die vorige Regelung engte das Vorgehen zu sehr ein“, erklärte Pistorius. Bei dem Einsetzen von Vertrauenspersonen handele es um eines der wichtigsten Instrumente der Nachrichtendienste.

Datenspeicherung von Minderjährigen künftig eher möglich

Nicht die einzige Änderung: Der Entwurf sieht auch vor, dass künftig die Daten von Minderjährigen eher gespeichert werden können. Bisher lag die Altersgrenze bei 16 Jahren, sie soll nun auf 14 herabgesetzt werden.

Überdies stärke die Novellierung die Rechte der Bürger. Sie sollen leichter in Erfahrung bringen können, ob der Nachrichtendienst Informationen über sie gespeichert hat – indem sie einen konkreten Sachverhalt oder ein besonderes Interesse nachweisen. Sebastian Lechner, innenpolitischer Sprecher der CDU, betont, dass die Gesetzesvorlage die Arbeit des Verfassungsschutzes erleichtere.

Grüne überzeugt: Rechte der Bürger zu stark beschnitten

Wenig begeistert zeigt sich hingegen Helge Limburg (Grüne): „Was der Innenminister vorgelegt hat, ist leider eine Rolle rückwärts.“ Die Landesregierung greife durch den erleichterten Einsatz von Vertrauenspersonen weiter in die Grundrechte der Bürger ein. „Wir haben im Bereich von Verfassungsfeinden kein Erkenntnis- sondern ein Vollzugsdefizit.“

Von Mandy Sarti