Das Kreuzfahrtschiff „Spirit of Discovery“ hat in der Nacht zum Montag bei strömenden Regen die Fahrt zur Nordsee begonnen und ist am Morgen in Emden angekommen. Trotz des schlechten Wetters sei die rund 40 Kilometer lange Fahrt durch die Ems voll nach Zeitplan gelaufen, erklärt ein Sprecher der Wasserschutzpolizei.

Am Abend wurde der Luxusliner in der Meyer-Werft in Papenburg ausgedockt. Die Überführung des 236 Meter langen Schiffes über die aufgestaute Ems zur Nordsee verlief zunächst ohne weitere Verzögerungen.

Zur Galerie Das Kreuzfahrtschiff „Spirit of Discovery“ hat bei strömenden Regen die Fahrt zur Nordsee begonnen. Trotzdem versammelten sich hunderte Schaulustige, um das neue Schiff zu sehen.

Neues Schiff: Platz für 999 Passagiere

Bis zu 400 Schaulustige verfolgten, wie die „Spirit of Discovery“ die Werft verließ. Voraussichtlich am Montag gegen 8 Uhr sollte das Schiff nach 40 Kilometern Fahrt durch die Seeschleuse in den Binnenhafen von Emden einlaufen und dort festmachen. Das Schiff bietet Platz für 999 Passagiere.

Mit der „Spirit of Discovery“ überführt die Meyer-Werft bereits das zweite Kreuzfahrtschiff in diesem Jahr. Im März hatte die wesentlich größere „Spectrum of the Seas“ (347 Meter Länge) die Fahrt über die Ems absolviert.

Von RND/dpa